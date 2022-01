Les 4 tendances technologiques pour 2022, selon VMware

janvier 2022 par VMware

Alors qu’il y a un an, les tendances technologiques annoncées par VMware étaient encore marquées par l’empreinte du Covid, l’impact de la crise se ressent moins directement sur les nouvelles prédictions : en 2022, la technologie sera résolument orientée vers la création de fondations techniques résilientes, au service de de la croissance et de l’innovation des entreprises. Multi-cloud, applications de nouvelle génération, sécurité de l’environnement de travail et blockchain dans les entreprises : découvrez les tendances qui marqueront la nouvelle année selon quatre experts de VMware.

L’essor du multicloud va se poursuivre : alors que les systèmes de stockage traditionnels ne sont pas en mesure d’offrir une expérience similaire à celle du cloud, la marche des entreprises vers l’ère du multi-cloud ne fera que s’exacerber. Parallèlement, au cours des deux prochaines années, nous assisterons à l’émergence d’un socle de données fédérées, indépendant du cloud, qui permettra aux entreprises d’atténuer la gravitation des données, principal obstacle à la mise en œuvre réussie d’une architecture multi-cloud. Marc Fleischmann Directeur technologique cloud

2022, l’année de l’API Server de Kubernetes : en 2022, nous assisterons à l’émergence d’outils qui transposent les modèles Kubernetes (K8s) dans de nouveaux domaines, annonçant une transition vers une approche basée sur les pratiques DevSecOps. Ainsi, les entreprises seront en mesure de relever des défis dans des domaines tels que l’IA/ML, le traitement en flux, l’intégration d’applications sans avoir à réaliser d’importants investissements « full stack » dans des plateformes. Ajay Patel Directeur en charge des applications de nouvelle génération

Clap de fin pour les VPN : au cours de la pandémie, les entreprises ont réalisé que les VPN étaient l’un de leurs domaines les plus vulnérables. En effet, ils n’offraient pas une sécurité suffisante aux salariés travaillant à distance qui avaient besoin d’un large accès au réseau de l’entreprise. Les micro-périmètres, les contrôles en temps réel de la posture de sécurité et la large disponibilité des offres SASE seront les successeurs des VPN. Brian Madden Technologue émérite, End user computing

La blockchain, créatrice de valeur pour l’entreprise : cette année, la blockchain sera de plus en plus créatrice de valeur pour l’entreprise, et une accélération de son déploiement sera constatée, notamment dans la supply chain, changeant fondamentalement la nature des activités commerciales. Dans le secteur des services financiers, elle répond déjà aux besoins des clients en matière d’opérations commerciales complexes et à haute fréquence. L’adoption de la blockchain par les entreprises sera donc encore plus large en 2022 et les grandes institutions financières seront de plus en plus nombreuses à déployer la technologie blockchain en production. Kit Colbert, Directeur Technologique