Les 4 pires scénarios pour un site e-commerce — et comment les éviter

septembre 2022 par Globalsign

Quand on sait que 90 % des boutiques en ligne échouent, cela fait un peu froid dans le dos. Tous les commerçants en ligne rencontrent des difficultés et seuls ceux qui abordent les problèmes avec créativité survivent. Le monde de l’e-commerce est sans pitié.

Imaginons le scénario suivant : une boutique en ligne autrefois prospère est aujourd’hui sur la pente descendante. Le trafic est en berne, les leads difficiles à trouver et, quoi que son propriétaire fasse, rien ne va plus.

Heureusement, d’autres sont passés par là avant. Ils ont aussi lancé leur boutique en ligne, commis des erreurs et en ont tiré des leçons. Comme le dit l’adage, « la sagesse est fille de l’expérience ». Nous passerons ici en revue les pires scénarios auxquels les vendeurs en ligne sont confrontés, et ce qu’il faut faire pour les éviter.

L’on est victime de cybercriminalité En plus de pénaliser tout le monde, les violations de données sont bien plus fréquentes que ne le pensent les cybercommerçants. Des études confirment en effet une hausse des violations de données en 2021, avec 294 millions de clients dans le monde touchés.

Pire encore, le commerce électronique a connu, en 2020, une envolée des incidents de cybersécurité de 20 %. Quel type de cybermenace peut frapper une boutique en ligne ?

• Attaques sur les Terminaux Points de Vente (malwares sur les TPV)

• E-mails d’hameçonnage contre les collaborateurs

• Attaques de ransomware

• Violations/compromissions de comptes sur les réseaux sociaux Heureusement, les boutiques en ligne disposent de moyens pour se protéger et pour protéger leurs clients. Voici quelques conseils :

• Former ses collaborateurs à la cybersécurité. Plus l’entreprise et son équipe en savent sur la cybercriminalité et les menaces auxquelles ils sont confrontés, plus il sera facile de les prévenir.

• Se méfier des e-mails d’hameçonnage. Ces messages contiennent un lien malveillant qui compromet le système au moindre clic. Tout e-mail suspect doit immédiatement être signalé.

• Toujours faire appel à un hébergeur Web réputé. L’hébergeur sérieux propose dans ses services la suppression automatique des logiciels malveillants, ainsi que des mises à jour et des correctifs réguliers, sans oublier des alertes.

•Sauvegarder ses données. En cas d’attaque par rançongiciel, si nos données sont « confisquées » et font l’objet d’une demande de rançon, la mise en place d’une sauvegarde permettra à l’entreprise de déjouer beaucoup plus facilement les plans de ses attaquants et, par la même occasion, de limiter les risques.

Globalement, il est nécessaire de prendre le temps d’effectuer une analyse de la cybersécurité de votre site marchand pour garder un coup d’avance.

Les concurrents font mieux que nous

Attention à ne pas se laisser systématiquement dépasser par la concurrence. En plus du risque d’érosion de ses marges bénéficiaires, un entrepreneur pourrait rapidement devoir enterrer son entreprise. Mais vu le l’évolution effrénée du monde de l’e-commerce, suivre la demande et ses concurrents peut être compliqué.

Stratégie de marque, tarification et produits… Les concurrents chercheront à damer le pion de l’entreprise sur ces différents points. L’un choisira de baisser ses prix, l’autre optera pour un marketing plus efficace, quand le petit dernier se démarquera tout simplement par de meilleurs produits.

La bonne nouvelle est que chaque problème a sa solution. Voici nos conseils :

• Affirmer clairement sa proposition de valeur. Plus sa proposition de valeur sera forte (et claire), mieux l’entreprise pourra lutter contre ses concurrents sur les volets Prix et Produits. C’est sa proposition de valeur qui permettra d’indiquer à ses clients que son offre n’est disponible nulle part ailleurs.

• Utiliser des outils d’automatisation marketing pour améliorer l’efficacité des actions de son équipe sur le marketing, la stratégie de marque et le développement commercial de son site e-commerce.

• Se distinguer. Avant de se démarquer avec un site Web et des stratégies marketing optimisées, il est impératif de cerner sa clientèle cible et ses attentes vis-à-vis d’une boutique en ligne.

Le trafic organique se casse la figure

Le trafic organique aide à augmenter ses ventes, à générer plus de leads et se révèle en fait très rentable par rapport au trafic généré par des campagnes de référencement payant (recherches payantes). D’ailleurs, le trafic organique représente 53 % de l’ensemble du trafic.

Mais, même si le trafic organique paraît stable et régulier, il peut plonger de façon spectaculaire. Plusieurs raisons peuvent expliquer une chute brutale :

• Une baisse de son classement (le « ranking »)

• Un changement dans les intentions de recherche

• Des modifications sur son site Internet

• L’application de pénalités par Google

• Des erreurs d’indexation

• Un site trop lent

Heureusement, tout cela peut être évité. L’idéal est de faire appel à un professionnel du référencement ou à un partenaire SEO qui surveillera notre site Web, notre trafic et nos campagnes de référencement. Il sera également attentif aux problèmes et aux modifications de l’algorithme de Google, et suivra les intentions de recherche.

D’autres solutions sont également possibles. On peut ainsi :

• Soigner son référencement sur les pages de son site (on-page) et en dehors (off-page)

• Tester la vitesse de son site Internet

• Rechercher régulièrement des mots-clés

• Produire du contenu qualitatif

• Optimiser ses pages « Produit » en insérant des mots-clés

• Créer des liens

La chaîne d’approvisionnement s’asphyxie

Le succès d’un site e-commerce dépend de l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement qui doit être optimisée de bout en bout. Les problèmes sur la chaîne d’approvisionnement, comme des coûts de transport liés à des tarifs de fret élevés, des infrastructures inadaptées et une gestion inefficace des stocks, peuvent entraîner des risques de surstockage ou de sous-stockage. Avec au bout du compte des retards de livraison chez vos clients.

79 % des entreprises qui optimisent leur chaîne d’approvisionnement parviennent à augmenter leurs revenus par rapport à celles qui ne le font pas. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Aussi, pour éviter les problèmes de chaîne d’approvisionnement, voici quelques mesures à prendre :

• Externaliser le stockage. Faire appel à un prestataire de logistique tierce et établir une relation solide.

• Investir dans un logiciel de gestion des stocks.

• Choisir ses centres de traitement des commandes en fonction des données clients. L’entreprise pourra ainsi limiter les coûts, tout en livrant ses articles à temps. Par exemple, si une grande partie de ses clients vivent en Europe de l’Ouest mais que ses plateformes de traitement des commandes sont essentiellement situées en Europe de l’Est, ses coûts vont augmenter. L’entreprise peut aussi répartir ses stocks entre plusieurs sites pour réduire les coûts du dernier kilomètre.

• Essayer, dans la mesure du possible de s’approvisionner auprès d’entreprises locales, pour ses marchandises et les services. L’entreprise économisera ainsi du temps et de l’argent pour ses expéditions et réduira les délais de production. Un transporteur régional peut tout à fait desservir la région où se trouve un entrepôt et proposera des tarifs potentiellement plus intéressants que les transporteurs nationaux.

Conclusion

Même si l’on réussit à générer des leads et à attirer plus de clients en faisant mieux que ses concurrents, une mauvaise expérience client peut toujours les faire fuir. L’entreprise a donc tout à gagner à muscler sa sécurité, à proposer une expérience d’achat omnicanale doublée d’un support client impeccable.

Et surtout, ne jamais oublier de suivre les dernières tendances dans l’e-commerce pour rester dans la course à chaque nouvelle technologie qui apparaît ou changement de comportement d’achat chez les clients.