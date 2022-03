Les 30 et 31 mars 2022 de 9h30 à 17h Palais du Pharo, Marseille. Cyber4Energy 2022

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Face à la multiplication des cyberattaques par rançongiciels ces 3 dernières années (source ANSSI), visant un grand nombre d’Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et d’administrations, et en écho à la récente actualité en Europe, assurer la cybersécurité de la chaîne énergétique est plus que jamais devenue une priorité collective majeure pour garantir un développement économique durable.

Convaincus de la nécessité de faire dialoguer ensemble les secteurs de la cybersécurité et de l’énergie pour lutter contre les risques grandissants de cyberattaques toujours plus sophistiquées, les pôles de compétitivité Capenergies, Images & Réseaux, Tenerrdis, SCS et Systematic Paris-Region, membres de la Smart Energy Alliance, ont décidé d’unir leurs compétences et leurs réseaux dédiés à la transition énergétique et au numérique pour lancer la première édition de Cyber4Energy.

Pendant deux jours, ce Forum européen réunira des experts internationaux renommés, des décideurs publics et des représentants d’entreprises pour échanger sur les enjeux spécifiques de la cybersécurité dans le secteur de l’énergie, les réglementations en vigueur et à venir, les technologies et solutions les plus efficaces, le coût associé à la menace cyber et aux solutions pour y pallier. La question des compétences et le partage d’expérience et des bonnes pratiques seront aussi à l’honneur.

L’événement s’articulera autour de 4 grands piliers :

Un riche programme de conférences (panels, keynote speechs et tables-rondes) animées en anglais par 10 experts européens : agenda détaillé sur https://www.cyber4energy.com/program/

Un Village de Solutions où seront présentées les offres technologiques de start up et PME

Des sessions de rencontres B2B avec les principaux fournisseurs de solutions Un concours ouvert aux start-up et PME européennes proposant ou ayant mis en place des solutions cyber innovantes dans le secteur de l’énergie. Les lauréats seront récompensés par des services de consulting et de la communication dédiée

Au total, environ 300 visiteurs qualifiés sont attendus.

Cet événement est organisé avec le soutien de l’ANSSI et du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), de partenaires institutionnels tels que le comité stratégique de filière NSE, le CSF Industries de Sécurité du Conseil national de l’industrie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et le FNCCR. Le Forum est sponsorisé par Enedis, GRTgaz et Thales. EDF et Wavestone contribuent à l’organisation.

Détail de la manifestation et programme disponibles sur https://www.cyber4energy.com/

Inscriptions presse et informations auprès de : Marion Molina et Claire Flin Relations médias 06.29.11.52.08 marionmolinapro@gmail.com / 06 95 41 95 90 clairefline@gmail.com