Les 3 profils de sécurité IT indispensables pour votre équipe

mars 2022 par GlobalSign

Pour constituer l’équipe idéale, il faut bien connaître son entreprise et son secteur d’activité. Mais, surtout, il faut avoir une idée précise des menaces qui peuvent lui nuire et des opportunités susceptibles de soutenir sa croissance. Les entreprises de toutes tailles sont exposées à un niveau inédit de menace cyber. Pour certaines de leurs divisions opérationnelles, comme la direction des systèmes d’information, la composition des équipes constitue un enjeu extrêmement crucial. Il n’y a pas droit à l’erreur. Le décor étant posé, détaillons ci-après les trois profils de sécurité IT que je vous invite à considérer pour vos embauches en 2022.

Technicien de maintenance informatique / Technicien hardware

Le serveur et les ordinateurs de votre entreprise devront être réparés et gérés par des techniciens de maintenance informatique. Ces personnes font par conséquent partie intégrante de toute équipe IT. Installations, mises à jour, dépannages, sécurité et assistance… elles gèrent de multiples tâches de maintenance sur les ordinateurs et les réseaux. Leur mission : maintenir vos réseaux et systèmes IT fonctionnels et, surtout, correctement sécurisés.

Hormis leurs tâches courantes, comme les mises à jour système, leur rôle ne doit pas être négligé. Lorsque vous embauchez des sous-traitants IT, pensez aux techniciens de maintenance informatique dont l’expertise en sécurité n’est plus à démontrer. Bien des attaques catastrophiques, comme Spectre et Meltdown, ont pu se produire à cause de correctifs obsolètes et auraient pu être gérées avec un technicien hardware qualifié et expérimenté.

On appelle aussi couramment le technicien en maintenance informatique « ingénieur hardware », « informaticien », ou « professionnel IT ». Une petite entreprise n’aura besoin que d’un seul de ces profils, alors qu’un grand groupe doté d’un parc informatique de plusieurs centaines d’appareils pourra avoir besoin d’en embaucher plusieurs.

Administrateur réseau

Si administrateurs et ingénieurs réseau s’occupent bel et bien des réseaux, leur périmètre est pourtant distinct. Les ingénieurs réseau sont responsables de la construction des réseaux, tandis que les administrateurs réseau en assurent la maintenance.

Ces deux pros des réseaux connaissent l’infrastructure informatique de leur organisation sur le bout des doigts, ainsi que ses besoins en matière de réseau. Au-delà des tâches de gestion et de surveillance, ces experts assurent aussi la conception des réseaux afin d’en soutenir l’expansion. Enfin, ils et elles s’occupent de la planification et du déploiement de réseaux physiques et sans fil, garantissent la performance et intègrent les nouvelles technologies.

Leurs intitulés peuvent également varier : on trouvera ainsi des responsables réseau ou architectes réseaux. Ingénieurs et administrateurs réseau rendent souvent compte au directeur des systèmes d’information, le DSI (CIO, Chief Information Officer) ou au directeur des technologies, également appelé directeur technique (CTO, Chief Technology Officer). Ce sont des maillons essentiels de la cybersécurité qu’ils bâtissent depuis de zéro.

Responsable de l’ingénierie système (Systems Engineering Manager)

Les systèmes IT ne sont plus autonomes. Volumineux et difficiles à gérer, ils dépendent aujourd’hui davantage de fournisseurs tiers, d’applications et de fournisseurs de services cloud. C’est précisément la raison pour laquelle il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur une personne compétente dans le domaine de l’ingénierie des systèmes.

Votre responsable de l’ingénierie des systèmes s’occupe de vos systèmes IT et de votre infrastructure. Sa mission : réaliser les objectifs du département. Il lui faut, pour cela, évaluer les performances, formuler des recommandations et collaborer avec d’autres profils IT et des chefs de projet. C’est également cette personne qui gère la conception et l’architecture de vos systèmes.

D’autres termes, comme concepteur technique, analyste système et spécialiste solutions, sont utilisés de manière interchangeable pour désigner le même rôle. Bien souvent, le ou la responsable de l’ingénierie des systèmes dirige une équipe d’ingénieurs et d’autres profils techniques. Pour résoudre les problèmes et imaginer les solutions à même de prendre en charge l’ensemble de l’infrastructure, ces managers collaborent avec les équipes responsables de la gestion de projets, de la sécurité, de l’assistance technique et de la gestion des actifs.

En conclusion

L’actuelle augmentation de la menace cyber et la transformation numérique conduisent à étendre les infrastructures réseaux et à recruter le personnel de gestion et d’exploitation de ces infrastructures. Le choix de vos nouvelles recrues IT aura par conséquent une plus grande influence sur votre croissance. Gardez en tête les fonctions présentées plus haut et faites en sorte de toujours confier la sécurité de vos réseaux et, en définitive, les sources de revenus de votre entreprise, aux bonnes personnes.