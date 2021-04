Lenovo et Nutanix lancent une offre de bureaux hébergés as-a-Services

avril 2021 par Marc Jacob

Lenovo Infrastructure Solutions Group et Nutanix annoncent le lancement de Lenovo TruScale for Hosted Desktops with Nutanix, une solution As-a-services pour les bureaux virtuels hébergés. Cette solution va aider les décideurs IT à s’adapter aux nouveaux enjeux du travail hybride.

Lenovo TruScale for Hosted Desktops with Nutanix est la première solution conjointe de Lenovo et Nutanix pour les postes de travail hébergés. Elle offre aux entreprises une solution de travail à distance complète et plus sécurisée. Elle repose sur les périphériques clients Lenovo tels que des clients légers et les PC, des environnements de bureau virtuels comme Citrix ou autre, et la série de serveurs ThinkAgile HX optimisée par Nutanix, le tout via une licence par utilisateur et géré selon le modèle as-a-Service. La solution complète Hosted Desktops offre une simplicité digne du cloud, des performances sur site, la commodité d’un paiement mensuel unique et un point de contact unique pour le support.

Conçues pour prendre en charge un large éventail de secteurs, notamment la santé, l’éducation et les PME, les solutions TruScale for Hosted Desktops de Lenovo avec Nutanix offrent des capacités de type « cloud » avec une infrastructure sur place, cette solution est idéale pour les entreprises qui doivent respecter la confidentialité des données ou qui ont des préoccupations d’ordre réglementaire alors que la sécurité des données reste le défi le plus chronophage pour les services informatiques, surtout dans un environnement de travail à distance. Lenovo propose des coûts prévisibles par le biais d’une facturation mensuelle afin d’accélérer le délai de rentabilisation et de réduire les dépenses initiales de l’entreprise. Les solutions TruScale for Hosted Desktops de Lenovo avec Nutanix apportent également les avantages suivants :

La simplicité d’une solution entièrement complète et gérée : Intégrant des périphériques, une infrastructure datacenter et des services d’infrastructure managée, la solution Hosted Desktops apporte des frais mensuels prévisibles et fixes, et réduit l’investissement initial pour mieux aligner les coûts sur les résultats de l’entreprise.

Amélioration de la productivité : Lenovo TruScale for Hosted Desktops with Nutanix réduit les coûts de gestion courants au sein de l’environnement hébergé. L’équipe de services de Lenovo gère tous les aspects de l’engagement, des services professionnels qui aident les clients à dimensionner et à concevoir une stratégie de migration réussie, jusqu’au retrait des actifs en fin de vie. Les services managés Lenovo garantissent le bon fonctionnement de l’infrastructure 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, libérant ainsi le temps des administrateurs informatiques qui peuvent se concentrer sur les priorités stratégiques.

Des coûts de gestion d’infrastructure réduits de 62 % : Lenovo TruScale for Hosted Desktops with Nutanix, qui fonctionne sur des systèmes ThinkAgile HX fiables avec le logiciel de plateforme cloud Nutanix, réduit le prix par utilisateur en colocalisant le calcul, le stockage et la virtualisation sur un seul cluster, ce qui simplifie considérablement les opérations.