Legrand lance avec AQX

décembre 2020 par Marc Jacob

Legrand, innovateur et fabricant de solutions électriques et numériques pour les marchés commerciaux, industriels et résidentiels, a choisi Anaqua pour remplacer son ancien système de gestion de PI. La société s’appuiera sur la dernière version du logiciel AQX d’Anaqua pour rationaliser l’ensemble du cycle de vie de la gestion PI, de l’invention à la gestion de la procédure en passant par la monétisation du portefeuille. Le logiciel et les services entièrement intégrés de la plateforme aideront Legrand dans les processus de gestion des brevets et des marques à l’international, notamment grâce à des capacités d’analyse et de prévision des données de PI en temps réel.

Anaqua, Inc. est un fournisseur de solutions intégrées et de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), leader du secteur. Elle compte parmi ses clients plus de 50 % des 20 premiers déposants de brevets américains, des 20 premières marques mondiales et d’un nombre croissant des cabinets juridiques les plus prestigieux et ambitieux. Le siège social de la société est situé à Boston et elle possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. La plateforme de gestion de propriété intellectuelle d’Anaqua est utilisée par plus d’un million de cadres, d’agents, de juristes, d’administrateurs et d’innovateurs du monde entier. Sa suite de solutions associe flux de travail des meilleures pratiques et analyse des données et les services techniques afin de créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, permettre la prise de décision et rationaliser les opérations de propriété intellectuelle.