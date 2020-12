Legendary Entertainment choisit Wasabi comme environnement de stockage cloud

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Legendary utilisera Wasabi pour réduire les coûts de stockage et résoudre les problèmes de gestion des données liés à la production, au développement et à la diffusion de ses productions. Cela permet également à l’entreprise de supprimer les silos de stockage et d’améliorer l’accès à distance de ses ressources.

Alors que le secteur des médias et du divertissement est de plus en plus dispersé géographiquement, la centralisation du stockage avec Wasabi permet une plus grande facilité d’accès aux fichiers et une meilleure collaboration à distance. Cela a facilité le travail à domicile des collaborateurs de Legendary, sans compromettre l’accès aux travaux en cours et aux actifs archivés. Par ailleurs, Legendary peut désormais élargir son champ d’action pour recruter des talents sans contrainte géographique.