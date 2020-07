Ledger, victime d’une violation de données : commentaire de HackerOne

juillet 2020 par Niels Schweisshelm, Responsable du Programme Technique chez HackerOne

Le fabricant français de crypto-wallets Ledger a été victime d’une violation de données.

Un tiers non autorisé a eu accès à une partie de la base de données e-commerce et marketing via une clé API. La clé API a depuis été désactivée et n’est plus accessible. Environ 1 million d’adresses mail de clients ont été détournées.