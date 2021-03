Lead Technique SOC

mars 2021 par Elite Cyber Group

La gestion et la résolution des incidents de sécurité de niveau 3

Proposer et réaliser des améliorations sur la plateforme SOC : processus, outils, administration

Support des équipes SOC de niveau 2

La participation aux projets d'infogérance (audit, intégration, mise en exploitation, migration, formation, rédaction de documents)

La préparation et la participation aux implémentations des nouvelles solutions de sécurité

Administration des outils autour de la sécurité (antivirus, déploiement de patchs, gestion de logs)

Support des équipes de production

L'élaboration des stratégies de détection des incidents de sécurité (incidents redoutés, scenarios de détection, règles de corrélation, collecte, notification…)

La mise en place des process liés à la sécurité (gestion des utilisateurs, des droits, détection d'incident, audit)

Du pilotage des plans de rémédiation (analyse d'impact, définition des plans d'action ainsi que leurs applications)

La rédaction des documentations et procédures associées.

La participation au projet de mise en place de la norme ISO 27001

Assurer la veille technologique et qualifier les incidents dans le contexte opérationnel

Depuis sa création, cette société exerce le triple métier de société de conseil, de services numériques et d'éditeur de logiciels. Son ambition est d'accélérer la transformation de la chaîne de valeur, des systèmes d'information et de la supply chain de ses clients. ​​​​​​​Ils utilisent leur triple métier historique pour accompagner les clients dans leurs transformations stratégiques, organisationnelles et technologiques.C'est plus de 1000 collaborateurs passionnés par la transformation digitale que vous rejoindrez, avec le choix de rejoindre leur antenne Grenobloise ou Lyonnaise.Cette création de poste est due à la restructuration de leur équipe SOC/Sécurité, ils souhaitent se recentrer sur leur activités hébergement HCO et IT interne.Avec la possibilité de 2 jours / semaine de télétravail, vous opérerez sur des projets ISO 27001 et des activités de BUILD / ADMIN / SUPPORT des outils de sécurité.En interne de leur BU Infrastructure vous aurez un poste technique et reporterez directement au RSSI, si vous souhaitez évoluer vers un poste technique avec des responsabilité managériales, vous en aurez également la possibilité.Les missions du Manager SOC serons :Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+4/5 en informatique et disposez de minimum 4 ans d'expérience professionnelle.Votre capacité d'adaptation, votre sens du service, votre autonomie, votre proactivité ainsi que vos qualités relationnelles seront des atouts importants pour votre développement dans cette société.Compétences requises· Administration des outils de gestion de la sécurité (IPAM, WAF, SIEM)· Administration des systèmes d'exploitation (Windows, Linux)· Virtualisation (Vmware, Nutanix)· Réseau (SDN, F5, fortigate, fortimail)· Optimisation/ accélérateur de flux LAN/ WAN e: Citrix, Netscaler t Riverbed,· Cryptographie et protocoles de sécurité· Mise en place de la norme ISO 27001· Connaissances des bonnes pratiques ITIL· ELK· Anglais technique

Salaire : 45 - 60 K

Date annonce : 01/03/2021

Date de debut : 01/03/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...