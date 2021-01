Le travail hybride, une aubaine pour les cyber-attaques

janvier 2021 par Akamai

“Alors que les entreprises vont continuer à se tourner vers le travail à distance, les modes de travail hybrides et le télétravail seront bientôt simplement définis comme le “travail”. La différence va devenir insignifiante car de telles habitudes seront désormais totalement intégrées au fonctionnement des entreprises Cependant, il restera de nombreuses failles de sécurité qui seront exposées à des menaces et exploitées par des personnes mal intentionnées. Traditionnellement, les hackers utilisent des méthodes éprouvées telles que les attaques DDoS pour faire tomber les sites web d’entreprise ou le réseau, entraînant l’arrêt de l’entreprise. Cependant, provoquer des ruptures et mettre à l’arrêt toute une entreprise peut représenter trop d’efforts. Avec un nombre croissant d’employés, y compris des PDG, travaillant à distance et pour certains,utilisant des appareils non sécurisés sur des réseaux non sécurisés, 2021 va, de plus en plus, voir des hackers prendre pour cible des employés individuels.” –Richard Meeus, Security Technology and Strategy Director, EMEA at Akamai Technologies

La presse aura besoin de partenariats lucratifs pour toucher son audience “Pendant que l’influence des réseaux sociaux prend plus d’ampleur, et que les débats politiques clivants prennent le dessus sur le reste des informations, l’industrie de l’information et de l’édition est sous une pression grandissante pour attirer et maintenir son audience, alors que le public s’enferme de plus en plus uniquement devant les informations qu’il veut voir et avec lesquelles il est en accord. Avec des audiences devenant de plus en plus polarisées et sélectives, on va commencer à voir la presse se concentrer davantage sur les partenariats avec des entreprises dans le but d’étendre leur audience, par exemple en proposant des produits gratuits lors d’une inscription à un abonnement annuel à la plateforme. Cela permettra également aux diffuseurs de diversifier leurs revenus, en déplaçant leur attention des vues et des clics vers la qualité ou la valeur du contenu et vers la fidélisation des abonnés.” –Paul Jackson, Senior Manager at Akamai Technologies