Le support d’Ubuntu 16.04 LTS étendu avec l’Extended Security Maintenance

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Canonical annonce la transition d’Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus sous le régime de support Extended Security Maintenance (ESM). Xenial Xerus est ainsi pris en charge jusqu’en avril 2024 avec l’Extended Security Maintenance via Ubuntu Advantage for Infrastructure, et sur le cloud public avec Ubuntu Pro pour AWS, Azure et Google Cloud. L’ESM est également disponible pour les utilisateurs personnels sur un maximum de trois machines et pour les membres Ubuntu sur 50 machines.