Le stalking s’immisce dans les relations amoureuses du 21e siècle

Le stalking s’immisce dans les relations amoureuses du 21e siècle

juin 2021 par NortonLifeLock

NortonLifeLock dévoile les résultats sa dernière étude relative aux comportements d’harcèlement en ligne des consommateurs. Cette nouvelle étude met en lumière des différences générationnelles frappantes dans les tendances de cyberharcèlement des Français dans les relations amoureuses modernes. Plus de la moitié des Français de la génération Z et millienials (61 % des 18-39 ans) admettent avoir "stalké" en ligne leur ancien ou leur partenaire actuel, à leur insu, soit trois fois plus que les personnes de 40 ans et plus (18 %).

Près d’un tiers des Français (33 %) ayant déjà été en couple admet avoir "traquer" un ex ou un partenaire actuel en ligne en prenant de ses nouvelles à son insu et sans son consentement. Le plus alarmant ? 31 % des jeunes Français (18-39 ans) actuellement en couple estiment que leur partenaire est susceptible d’installer une application de stalking - autrement appelée "creepware" ou "stalkerware" - sur leur(s) appareil(s) pour surveiller ses activités numériques et passer en revue les textos, l’historique des appels téléphoniques, les messages directs, les e-mails et les photos. Ce chiffre est largement supérieur au pourcentage de Français âgés de 40 ans ou plus qui pensent la même chose (8 %). Parmi ceux qui ont admis avoir harcelé en ligne un partenaire actuel ou un ex , les principaux facteurs qui les auraient poussés à le faire, la curiosité (43 %) et le manque de confiance (30 %) se hissent en tête. 24% d’entre eux voulaient savoir avec qui ils étaient et 23% savoir ce qu’ils faisaient.

D’après Catherine Lejalle, chercheuse et sociologue sur les comportements des consommateurs en ligne « L’étude pointe des différences selon les âges et les genres. La pratique du stalking est plus forte chez les moins de quarante ans et chez les hommes. Or, elle s’inscrit dans un contexte sociétal où les valeurs phares sont la transparence et l’absence d’engagement. L’étude montre que les pratiques sont en dissonance avec les discours. Prôner la transparence et mettre en scène sa vie sur les réseaux sociaux permettent-ils de garder une part cachée en coulisses qui donne à l’autre le sentiment qu’on lui échappe ? Chanter la liberté et l’ouverture dans le couple est-il compatible avec le besoin ontologique de réassurance qui sommeille en chacun de nous ? L’étude suggère des réponses tranchées à ces deux interrogations. »

Ces nouvelles conclusions sont publiées aujourd’hui sous la forme d’un supplément spécial au 2021 Norton Cyber Safety Insights Report (NCSIR), l’étude phare de NortonLifeLock qui donne un aperçu de l’impact de la cybercriminalité, des comportements en ligne des consommateurs et de leurs préoccupations concernant leur sécurité, leur vie privée et leur identité en ligne. Réalisé en partenariat avec The Harris Poll, ce rapport a interrogé plus de 10 000 personnes dans 10 pays , dont 1 000 adultes Français, afin d’évaluer les habitudes en ligne des consommateurs et les domaines dans lesquels elles peuvent dévier vers le cyberharcèlement.

« Nous émettons des avertissements à l’intention de nos clients pour les prévenir de la présence d’applications de stalkerware potentielles sur leurs appareils. Notre dernière étude des menaces montre que l’utilisation de cette technologie invasive ne cesse de croître. Entre septembre 2020 et mai 2021, notre équipe de recherche a constaté́ une hausse de 63 % du nombre d’appareils infectés par des stalkerwares, soit l’équivalent de plus de 250 000 appareils compromis », explique Kevin Roundy, directeur technique et spécialiste des stalkerwares au sein de la division de recherche de NortonLifeLock, Norton Labs. « Le stalkerware est une technologie disponible dans le commerce, qui peut être installée sur un appareil afin de surveiller l’activité à l’insu de l’utilisateur. Il faut généralement qu’une personne ait un accès physique à un appareil pour l’installer. Le stalkerware consomme la plupart du temps beaucoup d’énergie et de données et peut donc se faire remarquer en ralentissant les performances de l’appareil, en épuisant la batterie ou en augmentant la consommation de données. Si vous suspectez un stalkerware, il est indispensable de vérifier les paramètres et les autorisations de l’appareil pour vérifier si des applications inconnues ont accès à des éléments personnels tels que la localisation et le microphone, ou si des applications inconnues sont présentes sur l’appareil. »

Les résultats du rapport Norton Cyber Safety Insights 2021 démontrent qu’environ un tiers des Français âgés de 18 à 39 ans (31 %) estiment qu’il est inoffensif de stalker son partenaire actuel ou un ancien partenaire, soit deux fois plus que les Français de plus de 40 ans et plus qui sont de cet avis (15 %). Plus de la moitié des jeunes Français (52 %) cautionnent le stalking en ligne si l’un des partenaires ou les deux ont été infidèles ou sont soupçonnés de l’être et admettent qu’ils seraient plus susceptibles de stalker à leur tour un amant ou un ex s’ils savaient qu’ils ne se feraient pas prendre.(36 %). Il convient de noter que près de deux Français sur dix âgés de 18 à 39 ans et ayant déjà eu une relation amoureuse (17 %) admettent avoir utilisé les appareils ou les applications de santé de leur partenaire pour surveiller secrètement leur activité physique. On estime que 2,6 millions de personnes en France (5 % des adultes) ont utilisé un logiciel de harcèlement ou un logiciel de repérage, ce qui illustre l’ampleur du problème.

« Vérifier l’activité d’une personne en ligne n’est pas toujours malveillant, mais il est indispensable que les internautes soient conscients de la quantité d’informations qu’ils rendent disponibles. Qu’il s’agisse de la localisation, du partage d’une photo d’une voiture ou d’un test qui révèle la réponse à une question de sécurité, nous devons faire attention à ce que nous partageons. Il n’est pas trop tard pour reprendre le contrôle, mais il est essentiel de savoir comment gérer son empreinte en ligne pour adopter une vie numérique plus sûre », explique M. Roundy. « Des mesures simples consistent à passer régulièrement en revue les applications présentes sur vos appareils, à supprimer celles qui ne sont pas reconnues ou qui sont indésirables, et à toujours vérifier les paramètres de chacune d’entre elles. Examinez celles qui ont accès à vos informations, comme la localisation, le microphone ou l’appareil photo, afin de choisir quand et quoi partager, et avec qui. Sur les réseaux sociaux, assurez- vous que vos informations et votre contenu ne peuvent être disponibles que par les personnes que vous souhaitez, et soyez conscient de ce qui est publié à votre sujet et de la portée de ces publications. Vous pouvez opter pour des paramètres qui limitent l’accès à ces informations. » Parmi les autres conclusions du rapport Norton Cyber Safety Insights 2021 :

• La familiarité avec le "stalkerware" ou "creepware" est faible. En France, 8 % en sont familiers, 23% en ont seulement entendu le nom et 68 % n’en ont jamais entendu parler, mais les jeunes adultes sont beaucoup plus susceptibles que leurs homologues plus âgés d’en être familiers (19 % chez les moins de 40 ans contre 3 % chez les 40 ans et plus).

• Consulter le téléphone de son partenaire (17%) et leur navigateur de recherche (15%) sont les formes les plus courantes de stalking en ligne chez les Français qui ont été en couple.

o En France, les hommes sont presque deux fois plus susceptibles que les femmes d’utiliser des applications invasives pour espionner leur partenaire. 8 % des hommes qui ont été en couple ont utilisé un creepware ou un stalkerware pour surveiller le téléphone de leur ex ou de leur partenaire actuel, contre seulement 4 % des femmes. • À travers le monde2, le stalking en ligne est une pratique courante. 34 % des consommateurs ayant déjà vécus une relation amoureuse admettent avoir stalké leur ex ou leur partenaire actuel, et plus d’un tiers des Français (33 %) ont admis avoir adopté ce comportement. Il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger contre les logiciels de stalking

• Connaître les signes. Si votre appareil est équipé d’un creepware ou d’un stalkerware, il existe quelques signes révélateurs à surveiller. Quelqu’un dispose-t-il d’informations qu’il n’aurait normalement pas pu connaître ? La batterie ou la consommation de données de votre appareil s’épuise-t-elle rapidement alors qu’il semble inactif ? La vitesse ou les performances de votre appareil ont-elles ralenti de manière inattendue ? Si c’est le cas, ouvrez la page Utilisation de la batterie dans les paramètres système de votre téléphone pour voir quelles sont les applications qui consomment votre batterie, et désinstallez celles que vous ne reconnaissez pas.

• Vérifiez régulièrement vos applications et leurs autorisations. Assurez-vous que vous reconnaissez toutes les apps de votre appareil, et examinez quelles apps ont accès à des informations personnelles telles que votre localisation, votre microphone ou votre appareil photo. Si cela n’est pas nécessaire, envisagez de modifier les paramètres pour n’autoriser l’accès à ces points de données que lorsque l’application elle-même est utilisée.

• Utilisez toujours des mots de passe forts. Les logiciels de harcèlement nécessitent souvent un accès physique à un appareil. Assurez votre sécurité et celle de vos appareils en utilisant un mot de passe fort et une identification multifactorielle lorsqu’elle est disponible. Évitez de partager votre mot de passe et veillez à le modifier régulièrement. Faites confiance à un mot de passe fort mémorisé ou stocké dans un programme de gestion des mots de passe fiable, tel que Norton Password Manager, qui stockera vos mots de passe en toute sécurité et les remplira en ligne sous forme cryptée. Changez vos mots de passe et les codes d’accès de vos appareils si vous craignez d’être espionné par quelqu’un qui connaît vos mots de passe.

• Réfléchissez à la façon dont les applications pourraient être mal utilisées. Même des applications apparemment innocentes peuvent être utilisées de manière malveillante. Par exemple, si quelqu’un dispose de l’identifiant de l’application de localisation de votre appareil, il peut également suivre votre position. Les applications qui sauvegardent les médias, les messages texte et les journaux d’appels peuvent également enregistrer votre position à distance via votre stockage en nuage. Les applications de contrôle parental cachées peuvent être utilisées pour surveiller votre appareil et sont souvent dissimulées ou camouflées derrière un nom d’application apparemment inoffensif sur un appareil.

• Utilisez un logiciel de sécurité d’une marque fiable et réputée. Il est essentiel d’envisager la protection de l’appareil à l’aide d’un logiciel de sécurité multicouche comme Norton 360, qui analyse la présence d’applications ayant des fonctionnalités dangereuses ou indésirables et vous signale toute application potentiellement malveillante.

NortonLifeLock est un membre fondateur de la Coalition Against Stalkerware, une initiative qui rassemble plus de 30 organisations, des fournisseurs de technologie aux organisations à but non lucratif, pour mettre en commun des outils et des ressources dans la lutte contre cette technologie envahissante et dangereuse. En collaboration avec la Coalition, NortonLifeLock travaille activement à la réalisation d’objectifs tels que l’amélioration de la détection et de l’atténuation des effets des logiciels de harcèlement, l’élaboration de meilleures pratiques pour le développement de logiciels éthiques et le renforcement des capacités techniques des survivants et des organisations de défense. Si vous, ou l’une de vos connaissances, êtes préoccupé par les abus, l’espionnage, la surveillance ou le harcèlement liés à la technologie, faites confiance à votre instinct et trouvez un moyen sûr de vous informer sur les ressources et les options locales. Parmi les ressources utiles, citons la Coalition Against Stalkerware, La cybermalveillance.gouv.fr - une ligne nationale anonyme et confidentielle destinée aux personnes confrontées à des problèmes dans leurs usages numériques.