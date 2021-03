Le service de stockage des données des satellites du programme Copernicus Sentinels a choisi Exprivia et Sony

mars 2021 par Marc Jacob

L’appel d’offres international annoncé par l’ESA et remporté par Exprivia concerne le système d’archivage des données à long terme (LTA), plus précisément le stockage des données provenant des satellites « Sentinel 1, 2 et 3 » qui surveillent l’environnement terrestre et marin, les surfaces terrestres et leurs mouvements. Ces satellites fournissent des informations sur la pollution, le changement climatique et les écosystèmes, ainsi qu’une cartographie sur l’aide humanitaire à apporter en situation de crise.

Ce système révolutionnaire d’archivage de données « brutes » provenant directement du satellite utilisera pour la première fois en Europe le nouveau support optique ODA GEN3, la troisième génération de la technologie Optical Disc Archive de Sony, un système destiné à l’archivage à long terme du Big Data. Grâce à l’ODA, une énorme quantité d’informations (plus de 8 pétaoctets d’ici la fin 2021) issues de l’observation et de la surveillance de la Terre seront stockées au cours des 100 prochaines années dans des dispositifs plus performants et durables que les supports magnétiques traditionnels. Une fois traitées aux niveaux supérieurs, les données pourront être consultées gratuitement, sur demande, par les citoyens, les organismes publics et privés (y compris les instituts de recherche, les autorités militaires ou gouvernementales) et les entreprises autorisées.

Ce service d’archivage à long terme (LTA), développé pour la première fois pour le marché aérospatial sur la technologie optique par une société italienne, enregistre un flux quotidien d’environ un téraoctet (To) de données par satellite à partir de centres « d’acquisition et de traitement » européens, extrait les métadatas et les stocke en ligne, en nearline et off-line. La solution proposée par Exprivia permettra de cataloguer, vérifier et indexer les données, garantissant ainsi leur conservation pour une utilisation ultérieure. C’est également la première fois que l’ESA confie le stockage des données à une société externe pour assurer l’hébergement précis et en temps voulu des informations recueillies, ainsi que le contrôle périodique de leur accessibilité.

« Les données brutes acquises par les satellites Copernicus forment la base de toutes les informations provenant de notre planète et constituent un patrimoine d’une importance fondamentale, explique Roberto Medri, responsable du département Digital Factory, Defence & Aerospace chez Exprivia. Associée à la technologie ODA de Sony, la solution conçue par Exprivia offre une garantie de fiabilité et sécurité, et contribue à la connaissance des phénomènes environnementaux, terrestres, météorologiques et atmosphériques de notre planète pour les

prochaines décennies. Il s’agit d’une nouvelle approche qui permettra de transmettre gratuitement aux générations futures les informations utiles à la protection de la Terre. Cette technologie spatiale est désormais disponible pour d’autres applications du monde informatique, comme la protection de bases de données hétérogènes dans des marchés tels que l’industrie, la santé, l’administration publique et la finance. »

Sony a rejoint la prestigieuse équipe du projet afin de contribuer à une approche innovante en matière de sécurité des données. « En 2012, le département R&D de Sony a lancé l’Optical Disc Archive (ODA) pour l’archivage à long terme des données, fruit de plus de 30 années de recherche et de développement », explique Benito Manlio Mari, directeur commercial régional chez Sony Professional Solutions Europe. « Basée sur la technologie optique, la solution ODA a tout de suite été très bien accueillie sur le marché grâce à une série de caractéristiques exclusives, telles qu’une fiabilité extrêmement élevée, des stratégies de protection et un accès direct aux données. »

Au cours de son évolution, l’ODA a atteint la troisième génération, offrant une capacité de 5,5 To en WORM permettant des vitesses de lecture jusqu’à 3 Gbit/s et d’écriture jusqu’à 1,5 Gbit/s.

Valter Corda, chef de produit chez Sony Professional Solutions Europe, explique : « L’ODA est capable de conserver les données stockées pendant un siècle, offre une grande résistance aux agents environnementaux et, par rapport à d’autres supports physiques, satisfait aux plus hautes attentes en matière de reproductibilité liée aux évolutions générationnelles des technologies optiques. De plus, avec l’ODA, la lecture des données n’exige aucune migration vers des plateformes de nouvelle génération, ce qui se traduit par une réduction significative des coûts d’exploitation par rapport aux solutions basées sur les bandes magnétiques ou les disques durs. »

Alfredo Donadei, responsable des ventes chez Sony Professional Solutions Europe, ajoute : « Sony remercie Exprivia pour le rôle important qu’elle a joué, non seulement dans l’adoption de la technologie, en mettant l’accent sur le développement de l’intégration des applications du système ODA, mais aussi pour ses efforts en matière de durabilité environnementale, un élément inhérent à l’identité de Sony. »

Outre SONY, Retelit coopère avec Exprivia en tant que partenaire stratégique pour l’infrastructure cloud sur laquelle sera traitée la grande quantité de données à archiver, et Mandarin (opérateur télécom local) qui gère les services de colocation, de transit IP et d’appairage fournis au centre de données OpenHubMed (open Exchange et Neutral Access Point).