Le service de justice fédéral de Belgique se digitalise grâce à Extreme Networks

mars 2021 par Marc Jacob

Le nouveau réseau offre une connectivité Wi-Fi beaucoup plus rapide (20x) au sein des 240 bâtiments du SPF Justice, ce qui permet de numériser les services du système judiciaire, notamment les audiences des tribunaux et les visites carcérales, qui peuvent désormais toutes être organisées à distance. Grâce à lui, plus de 23 000 employés et des milliers d’utilisateurs, dont les citoyens et les policiers, peuvent partager des informations et accéder à des applications sensibles en toute sécurité, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.

« La numérisation rapide et sécurisée du système judiciaire était un objectif de longue date du gouvernement belge visant à la fois à moderniser et à améliorer les services. Grâce à Extreme Networks et Orange Cyberdefense Belgium, qui nous ont armé d’un nouveau réseau et d’un support technique 24/7, nous avons pu atteindre cet objectif afin d’améliorer le partage des informations et offrir de nouveaux services numériques. Notre nouveau réseau change véritablement la donne en ce qui concerne le fonctionnement de notre système judiciaire », a confié Jimmy De Laet, ICT Infrastructure Director au Service Public Fédéral Justice de Belgique.

• Des performances réseau rapides et fiables. Les technologies ExtremeSwitching™ et ExtremeRouting™ ont permis au SPF Justice de disposer d’un réseau robuste et fiable, doté d’une bande passante accrue, qui absorbe les écarts de vitesse et gère les pics de trafic tout en offrant des performances élevées. En outre, Extreme Fabric Connect™ crée une architecture de réseau autonome avec des fonctions d’auto-rémédiation qui permet à SPF Justice d’effectuer des mises à niveau et une récupération en moins d’une seconde du trafic en temps réel sans aucune dégradation du service ou des performances.

• Une gestion simplifiée du réseau. Extreme Fabric Connect fournit au Service Public Fédéral Justice de Belgique une infrastructure simplifiée, agile et résiliente qui facilite et accélère la configuration du réseau et le déploiement de nouveaux appareils et services réseau pour son équipe informatique. En outre, grâce à sa capacité à paramétrer et à oublier le cœur du réseau lors des mises à jour, elle réduit à la fois le risque d’erreur humaine et le temps des fenêtres de maintenance.

• Efficacité opérationnelle et sécurité. La technologie Fabric Connect d’Extreme stimule l’efficacité opérationnelle du SPF Justice, en réduisant de 3 à 1 le nombre d’ingénieurs nécessaires pour gérer son réseau distribué, ce qui permet à l’équipe informatique élargie de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Elle permet également de séparer logiquement les équipements IoT des autres technologies du système judiciaire afin de réduire les risques et de sécuriser le réseau.

« En tant que premier fournisseur de services de sécurité en Europe, nous nous efforçons de construire une société numérique plus sûre en soutenant les entreprises du monde entier. Dans tout projet de numérisation, il est crucial de s’assurer que le réseau lui-même offre non seulement une connectivité fiable, mais aussi une résilience contre toute menace potentielle pour la sécurité. Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec Extreme Networks pour déployer un réseau qui répond à cet objectif en évitant les erreurs humaines et en séparant les flux de trafic lorsque cela est nécessaire », a affirmé Emmanuel David, Directeur Technique chez Orange Cyberdefense Belgium.

« Nous sommes fiers d’avoir modernisé le réseau du Service Public Fédéral Justice de Belgique et de soutenir la numérisation de ses services aux côtés d’Orange Cyberdefense Belgium, partenaire de longue date. De l’amélioration de la sécurité à la fourniture d’une connectivité 20 fois plus rapide dans l’ensemble de ses bâtiments, le SPF dispose désormais d’un réseau avancé, fiable, à l’épreuve du temps et prêt à contribuer à rendre le système judiciaire belge aussi efficace et efficient que possible », a conclu Henk Bretveld, Country Manager Benelux chez Extreme Networks.