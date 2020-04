Le rôle essentiel des partenaires de distribution à l’heure du télétravail massif

avril 2020 par Pierre-Louis Lussan, Country Manager France et Directeur South-West Europe, chez Netwrix

Alors que le coronavirus impacte l’activité et l’économie mondiales, IDC a revu ses estimations pour les ventes IT en 2020 et prévoit un recul de 2,7 % ; loin de la croissance de 5,1 % estimée en début d’année. La situation actuelle oblige ainsi les entreprises à revoir la façon de s’organiser pour être en mesure de répondre aux demandes et aux attentes du marché en cette période exceptionnelle et pleines d’incertitudes.

Pour Pierre-Louis Lussan, Country Manager France et Directeur South-West Europe chez Netwrix, le soutien des partenaires channel va jouer un rôle majeur dans le maintien de l’activité des organisations dans le secteur de l’IT :

« Nous vivons presque tous dans un environnement de travail à distance depuis quelques semaines maintenant. À court terme, les clients se concentrent sur la mise en place et l’optimisation des processus métiers. Dans ce contexte, il est crucial que les partenaires puissent aider à utiliser leurs connaissances et à montrer les meilleures pratiques pour y parvenir. Ensuite, la deuxième phase va pouvoir se concentrer sur la manière de sécuriser l’activité des utilisateurs afin de s’assurer que les menaces de sécurité, telles que les violations et les pertes de données, ainsi que les ransomwares, ne deviennent pas la norme et ne connaissent pas une croissance exponentielle au cours des prochaines semaines.

C’est là que les partenaires peuvent jouer un rôle essentiel en étant des conseillers de confiance pour leurs clients, déjà très sollicités en termes de ressources et de technologie, ainsi qu’en les aidant à choisir les bonnes solutions qui répondent le mieux aux besoins de leurs propres clients en matière de cybersécurité et, plus précisément, de sécurité des données.

Avec la situation actuelle, les partenaires peuvent promouvoir des technologies qui, non seulement répondent aux problématiques de cybersécurité, mais qui sont également capables de prouver leurs bénéfices par le biais de démos produits et d’évaluation (POC) à distance afin d’aider leurs clients à les valoriser auprès de leur direction. Finalement, le channel recherche des fournisseurs capables de proposer à leurs clients un service à distance à 100%, en commençant par les ventes, les démos, les POC, et en terminant par le déploiement et la maintenance. De manière réaliste, ce n’est pas le meilleur moment pour envisager des solutions complexes qui nécessitent une assistance sur site. Les partenaires aptes à l’optimisation des processus métiers, vont aider l’industrie à mettre en place une nouvelle organisation du travail. »