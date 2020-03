Le risque technologique mondial : une tendance à la hausse

mars 2020 par Splunk

Le WEF a publié un rapport 2020 sur les risques mondiaux et cela permet de mettre l’accent sur l’importance de la cybersécurité. Dans la plupart des entreprises, le thème de la cybersécurité est finalement arrivé en tête de liste ces dernières années - mais de nombreuses entreprises et agences continuent à se battre avec ce thème.

Le risque de cyberattaques, de pannes d’infrastructures et réseaux d’information critiques, ainsi que de fraude et de vol de données, s’ajoutant aux risques économiques, environnementaux, géopolitiques et sociétaux, est incontestable. L’époque où l’on pouvait ignorer le risque numérique est révolue depuis longtemps !

Il est clair que des risques comme la fraude ou le vol de données peuvent se produire et, malheureusement, nous en entendons parler presque tous les jours dans les médias. L’impact le plus important sur la vie des gens est le succès des cyberattaques ou une panne informatique et le démantèlement des infrastructures critiques.

Un autre aspect intéressant est que dans le cadre de l’enquête, le FME a inclus 200 membres de sa Global Shapers Community. Cette communauté est composée d’une génération d’entrepreneurs et de leaders sociaux mondiaux émergents, une génération qui utilise de plus en plus son savoir-faire numérique.

Il ressort clairement des résultats de la Global Shapers Community que la jeune génération est absolument consciente des risques technologiques qui sont introduits dans notre vie quotidienne et qu’elle les évalue bien plus que les autres parties prenantes multiples issues des quelque 800 membres des diverses communautés du Forum.

Chez Splunk, nous travaillons avec des organisations aux quatre coins du monde qui savent que nombre de ces risques technologiques peuvent être contrés lorsqu’elles appliquent des données à chaque question, décision et action. Chez Splunk, nous sommes là pour supprimer les barrières entre les données et l’action :

Incidents massifs de fraude ou de vol de données : Raiffeisen Schweiz détecte la fraude et évite le vol de données dans son environnement de banque électronique et d’affaires

Panne des infrastructures et des réseaux d’information critiques : SIX assure la disponibilité de son service de paiement numérique critique sur lequel des milliers de détaillants et des millions de consommateurs comptent chaque jour.

Cyberattaques à grande échelle : Le centre de cybersécurité du ministère israélien de l’énergie assure la sécurité et la résilience du secteur de l’énergie avec Splunk.

Il sera intéressant de voir comment la recherche du WEF évoluera au cours de l’année prochaine et si la prise de conscience des risques technologiques auxquels nous sommes confrontés augmente.