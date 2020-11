Le reconfinement entraîne une hausse de l’utilisation des VPN à travers l’Europe

novembre 2020 par ExpressVPN

Après l’annonce du gouvernement d’un reconfinement national le 29 octobre dernier, l’utilisation des services de VPN en France et en Europe a considérablement augmenté. Selon les chiffres d’ExpressVPN, le volume de données transférées sur sa plate-forme depuis la France a augmenté de plus de 41% depuis le début du reconfinement.

Bien qu’ExpressVPN ne recueille aucun relevé d’activité de ses utilisateurs, cette augmentation des données transférées signifie qu’il y a une augmentation de l’utilisation du VPN en France.

Les Français ne sont pas les seuls à faire appel à davantage de services VPN pendant le confinement. ExpressVPN a également observé des tendances similaires dans d’autres pays européens qui connaissent depuis peu un second confinement ou couvre-feu, notamment :

• Allemagne : +20 % de trafic VPN

• Royaume-Uni : +25% de trafic VPN

• Italie : + 27 % de trafic VPN

• Espagne : +25 % de trafic VPN

• Grèce : +38 % de trafic VPN

Les chiffres ci-dessus sont obtenus de la même manière en comparant la somme agrégée des données transférées avant et après le deuxième confinement dans ces pays respectifs.

Harold Li, Vice-Président d’ExpressVPN déclare : “L’utilisation croissante du VPN en France et en Europe lors du reconfinement est principalement due à deux facteurs : le travail en toute sécurité à distance et l’accès à de nouveaux contenus de divertissement.”

Il poursuit : ”Les VPN peuvent être utilisés pour accéder à des contenus géo-limités, pour protéger l’activité de navigation des utilisateurs contre les cybercriminels potentiels sur des réseaux Wi-Fi non sécurisés, et bien d’autres usages. Pour protéger la sécurité de leurs données sur les réseaux domestiques des employés, qui sont beaucoup moins sûrs que les réseaux d’entreprise, les entreprises mettent également en place des mesures pour s’assurer que le trafic est correctement crypté, notamment en utilisant un VPN. Comme les utilisateurs en Europe passent plus de temps à la maison, nous comprenons que notre service devienne encore plus important pendant cette période".