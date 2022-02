Le réassureur Munich Re accroît l’agilité de son infrastructure grâce à VMware et Dell Technologies

février 2022 par Marc Jacob

Dell Technologies et VMware, Inc. annoncent leur partenariat avec Munich Re, l’une des plus grandes sociétés de réassurance au monde, dans le but d’améliorer les performances et la flexibilité de ses opérations IT. Cette démarche va de pair avec une sécurisation des workloads s’appuyant sur de larges volumes de données.

Dell et VMware accompagnent Munich Re dans le respect des exigences réglementaires et lui permettent de réduire ses dépenses informatiques. Grâce à Azure VMware Solution (une composante de Microsoft Azure) et à un Cloud privé fondé sur les solutions de Dell Technologies et de VMware, l’entreprise pourra mettre en place une architecture multi-Cloud cohérente. Données et workloads seront ainsi traités pour être délivrées au bon emplacement et être partagés à travers une multitude d’environnements. Munich Re pourra proposer une expérience client homogène, quel que soit l’environnement, en tirant parti d’une architecture qui consolide l’ensemble de ses data centers dans le monde en trois hubs.

Moderniser le Cloud avec Azure VMware Solution

Azure VMware Solution permet d’accélérer les initiatives de modernisation des Clouds et des applications avec moins de risques et plus de retour sur investissement par rapport aux approches traditionnelles. Elle permet d’étendre ou de migrer des workloads VMware existants en natif sur Microsoft Azure. Le Cloud privé de Munich Re reposera sur des infrastructures Dell VxRail hyperconvergées avec VMware Cloud Foundation. La société utilisera également les offres VMware vRealize Cloud Management et VMware NSX pour assurer une gestion cohérente des différents environnements Cloud et mettre en place des politiques de sécurité agiles.

« Le monde de l’assurance traverse aujourd’hui une révolution technologique qui touche aussi bien le traitement des demandes d’indemnisation que les modes d’interactions des acteurs du secteur avec leurs clients », a déclaré Bradd Lewis, Vice President et Global Lead for Financial Service chez Dell Technologies. « Munich Re s’est tourné vers Dell et VMware avec l’ambition d’élaborer une stratégie multi-Cloud capable d’offrir une infrastructure à la fois stable et puissante, et de répondre de manière flexible aux exigences d’une industrie dynamique. Cela ne pourra se faire sans une plateforme fluide, standardisée et automatisée. »

« Nos clients du monde de l’assurance investissent aujourd’hui dans des stratégies de Cloud hybride pour concevoir des solutions plus efficaces et personnalisées », rappelle Jennifer Manry, Vice President Global Industries chez VMware. « Pour rester résilient, l’heure n’est plus au Cloud first, mais au Cloud smart. Avec Dell, nous occupons une position de choix pour offrir à Munich Re la puissance nécessaire pour accélérer l’innovation dans un environnement Cloud hybride. Cela nous permet d’avoir la flexibilité dont nous avons besoin pour nous déployer rapidement et migrer les workloads au sein de divers environnements IT, sans restriction ni compromis. »