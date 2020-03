Le rapport de LexisNexis Risk Solutions souligne la taille, l’échelle et l’exposition monétaire des réseaux mondiaux de cybercriminalité

mars 2020 par LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions a publié son rapport sur la cybercriminalité couvrant la période de juillet 2019 à décembre 2019. Les conclusions démontrent que la fraude est devenue de plus en plus sans frontières à l’échelle mondiale. Comme le montre l’analyse du rapport, la cybercriminalité est une entreprise mondiale bien organisée, alimentée par des réseaux de fraude. Alors que les consommateurs ont accès à des biens et des services du monde entier, les fraudeurs sont capables d’exploiter les données d’identité volées pour lancer des attaques frauduleuses transfrontalières adaptées.

Ce modèle mondial de cybercriminalité en réseau se reflète également dans la croissance du taux d’attaque des téléphones mobiles, qui est fortement influencée par une attaque mondiale de bots visant les applications mobiles. Les fraudeurs font migrer les attaques pour exploiter le canal mobile : Pour la première fois sur les 19 milliards de transactions enregistrées par le LexisNexis® Digital Identity Network® au cours de cette période de six mois, les attaques mobiles ont dépassé les attaques sur PC, avec une croissance de 56 % du taux d’attaque mobile d’une année sur l’autre.

Principales conclusions du rapport de LexisNexis Risk Solutions sur la cybercriminalité :

• Fraude en réseau à l’échelle mondiale - La menace de la cybercriminalité en réseau s’accroît chaque jour. Les fraudeurs travaillent dans des réseaux mondiaux hyperconnectés, ciblant les entreprises au-delà des frontières nationales et des secteurs d’activité. En un mois seulement, 73 000 dispositifs associés à un événement frauduleux dans une organisation ont été enregistrés par la suite dans une autre organisation au sein du Digital Identity Network®.

Tous les réseaux de fraude identifiés au cours de la période d’enregistrement impliquaient des organisations de plus d’une région et de plus d’un secteur d’activité. Cela confirme la nature mondiale de la fraude en réseau et illustre la manière dont les cybercriminels blanchissent le produit de leurs crimes dans l’ensemble de l’économie numérique pour en tirer un profit financier maximal.

• Les attaques de robots connectés à l’échelle mondiale visent la création de nouveaux comptes - Au cours de la période examinée, le nombre de bots a connu une forte croissance dans des régions clés ; les fraudeurs utilisant l’automatisation pour maximiser leur succès. Les volumes de bots peuvent être très volatils, étant donné qu’une attaque de bot peut représenter des millions d’attaques individuelles. L’analyse de la croissance régionale fournit une autre vision de la croissance des attaques ciblant des secteurs et des régions spécifiques.

Le Réseau d’identité numérique a enregistré une forte croissance des attaques de bots au Canada, en Allemagne, en France, en Inde et au Brésil, renforçant la notion de fraude sans frontières. Les bots du Canada, de la France et de l’Allemagne ont tous ciblé le même groupe d’organisations, principalement dans les services financiers et les médias.

• Taux d’attaque mobile croissant - Alors que les taux d’attaque ciblant les transactions sur PC (2,7 %) et les transactions mobiles (2,5 %) sont presque identiques, le taux d’attaque mobile a augmenté de 56 % alors que le taux d’attaque sur PC a chuté de 23 %, confirmant ainsi la croissance vers la fraude mobile.

Au sein de l’espace mobile, il existe également des différences nuancées entre les attaques par navigateur et par application. Le taux d’attaque des navigateurs mobiles est plus élevé (4,2 % contre 1,9 % pour les applications), mais le taux d’attaque des applications mobiles a augmenté de 171 %, contre un taux de croissance plus stable de 14 % pour les navigateurs.

Le partage d’informations sur les fraudeurs connus, quels que soient les secteurs d’activité et les lieux géographiques, est plus important que jamais. Les entreprises peuvent lutter contre la fraude en réseau en utilisant des solutions telles que les réseaux et les consortiums pour partager les renseignements liés à la cybercriminalité.

"La capacité à exploiter les renseignements liés aux dispositifs, à l’emplacement, à l’identité et au comportement pour lutter contre la fraude est essentielle, étant donné la fraude connectée au niveau mondial qui imprègne l’économie numérique mondiale", a déclaré Rebekah Moody, directrice EMEA de la fraude et de l’identité chez LexisNexis Risk Solutions. "Aujourd’hui, les fraudeurs sont capables d’attaquer avec une facilité et une rapidité sans précédent et le fait que les entreprises concentrent leurs efforts de lutte contre la fraude sur des attaques individuelles ne suffit plus. Pour atténuer la nature hyperconnectée de la cybercriminalité mondiale, les entreprises doivent avoir accès à une vision commune des risques qui peut s’appliquer à tous les canaux, à tous les secteurs et à tous les pays.

"La superposition des défenses contre la fraude de la prochaine génération offre la possibilité de ralentir l’assaut de la cybercriminalité", a poursuivi M. Moody "Avec des outils tels que la biométrie comportementale, le partage de données au sein d’un consortium, la gestion des données des bots et les signalisations de renseignements sur les risques, LexisNexis Risk Solutions a développé les innovations nécessaires pour aider les organisations à garder une longueur d’avance sur les fraudeurs. Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire pour les entreprises de mettre en œuvre ces solutions globales avancées qui peuvent réellement prévenir la nature évolutive de la fraude".