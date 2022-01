Le rapport IDC MarketScape désigne BT comme l’un des leaders des services de sécurité managés en Europe

janvier 2022 par Marc Jacob

BT a été nommé leader dans le rapport IDC MarketScape : European Managed Security Services 2022 Vendor Assessment. Cette reconnaissance reflète « la combinaison d’actifs en matière de réseau paneuropéens et d’une expérience et de capacités éprouvées en matière de sécurité » de BT. La portée du mandat de BT en matière de sécurité a également joué un rôle, car l’équipe de sécurité fournit des solutions aux consommateurs, aux gouvernements et aux entreprises du monde entier, protégeant ainsi le réseau mondial de l’entreprise contre environ 200.000 cyberattaques par mois.