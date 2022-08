Le projet OVERSEC de Stormshield soutenu par le plan d’investissement France 2030

août 2022 par Marc Jacob

Le projet Oversec de Stormshield a reçu le soutien du plan d’investissement France 2030, destiné à faire émerger les futurs champions technologiques de demain et accompagner les transitions des secteurs d’excellence.

Annoncé par Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique lors de l’inauguration du Campus Cyber, le soutien au développement de technologies cyber innovantes et critiques est au centre de la stratégie France 2030 avec un financement à hauteur de 150 M€, répartis sur trois appels à projets.

Avec OVERSEC, Stormshield fait partie des premiers lauréats. Ce projet vise à concevoir une brique logicielle multiplateforme intégrable dans les différents actifs des infrastructures critiques, permettant de filtrer et chiffrer leurs communications.

Conçue de façon à être très résiliente aux cyberattaques et aux pannes logicielles, cette brique améliorera la sûreté de fonctionnement et les processus pour maintenir les sites en conditions opérationnelles et de sécurité.

Le déploiement et la configuration des différentes instances du logiciel se feront de façon globale, avec une approche accessible pour les métiers non experts en cybersécurité.

Enfin, cette solution permettra de retrouver un périmètre virtuel pour des actifs de terrain et sera donc essentielle pour les usages associés aux « edge computing ».