Le programme partenaire SecureFirst de SonicWall recompensé dans le guide annuel CRN 2021

avril 2021 par Marc Jacob

Cet honneur récompense un groupe exclusif d’acteurs qui offrent le meilleur aux fournisseurs de solutions, et font progresser leurs programmes partenaires. Ce guide annuel fournit une liste exhaustive des meilleurs programmes partenaires proposés par de grands fournisseurs de technologies qui distribuent leurs produits et services via le ‘channel’, et a pour mission d’offrir à tous les acteurs du ‘channel’ un aperçu détaillé de tous les programmes partenaires proposés par les constructeurs informatiques, les éditeurs de logiciels, les sociétés de services et les distributeurs.

Les fournisseurs sont classés sur la base du contenu de leurs programmes, de la marge offerte aux partenaires, du processus d’habilitation des partenaires, de la formation et du support, des programmes et ressources marketing, du support des ventes et de la communication.

Le Programme SonicWall SecureFirst

Le programme SonicWall SecureFirst est divisé en 4 niveaux en fonction des exigences et des avantages offerts :

Partenaires Registered : niveau d’entrée pour tous les partenaires qui rejoignent le programme SecureFirst.

Partenaires Silver : ce niveau est pour les partenaires qui ont déjà réalisé des ventes de plus de 50.000$ par an en solutions SonicWall, toujours par invitation, comme pour les niveaux plus élevés.

Partenaires Gold : ce niveau est pour les partenaires qui ont déjà réalisé des ventes de plus de 150.000$ par an en solutions SonicWall.

Partenaires Platinum : ce niveau est pour les partenaires qui ont déjà réalisé des ventes de plus de 300.000$ par an en solutions SonicWall.

Le programme SecureFirst a été modifié cette année pour offrir plus d’avantages aux partenaires agréés. L’un des principaux changements est l’acceptation de certifications en tierce partie au niveau Silver pour reconnaître un accroissement des compétences. Par ailleurs, l’exigence de formation continue a été réduite pour autoriser plus de souplesse dans les besoins de formations afin de renforcer le programme et les relations avec les partenaires.

"Le programme SecureFirst de SonicWall accélère la capacité de nos partenaires à devenir des leaders sur leur marché et à révolutionner l’offre de solutions de sécurité," a souligné Luis Fisas.

Les principaux avantages offerts par le programme vont d’une excellente expertise technique sur les produits à des taux de marge significatifs, en passant par d’importants moyens de fidélisation des partenaires. Ses principales composantes comprennent :

Des marges compétitives et une protection sur les leads.

Une formation commerciale et technique.

Une rémuneration.

Un support marketing et sur la génération de leads.

Le réseau de distribution en France, un élément fondamental dans la stratégie de SonicWall.

Le réseau de distribution indirect a toujours joué un rôle fondamental dans la stratégie de SonicWall, avec une base actuelle de plus de 600 partenaires en France. Ceci représente une augmentation de près de 16% en 2020 par rapport à l’année précédente, a ainsi permis de servir plus de clients sur l’ensemble du territoire.

De plus, SonicWall dispose d’un ensemble de grossistes agréés en France composé de ACTN, D2B, TechData et Infinigate avec lesquels il travaille en étroite collaboration depuis plus de dix ans, et il a construit une alliance solide.