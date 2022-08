mai 2022 par Marc Jacob

Le programme « Accélérateur » d’HEXATRUST vous présente sa seconde promotion de Start-Up innovantes de la cybersécurité et du cloud français CONTINUS.IO, CYBERDETECT et SNOWPACK : voici les lauréats 2022 du programme Accélérateur HEXATRUST qui vise à propulser les futures pépites de la cybersécurité et du cloud français grâce à l’influence et l’expérience des membres du groupement.

Jeudi 21 Avril, 6 pépites sélectionnées sur plus d’une vingtaine de candidatures, sont venues présenter leurs solutions au cours de cette seconde édition du « PitchDay » devant le jury d’experts du programme Accélérateur, composé de :

• Gerome BILLOIS, Partner Cybersecurity and Digital Trust, WAVESTONE

• Dorothée DECROP, Déléguée Générale, HEXATRUST

• Edouard DE REMUR, Co-Fondateur, OODRIVE

• Stéphane DE SAINT ALBIN, Directeur Général, ROHDE & SCHWARZ

• Cyril GOLLAIN, Président, BRAINWAVE GRC

• Mathieu ISAIA, Directeur Général Délégué, THEGREENBOW

• William LECAT, Directeur de programme, SECRETARIAT GENERAL POUR

L’INVESTISSEMENT

• Olivier MOREL, Directeur Général Adjoint, ILEX INTERNATIONAL Ces trois lauréats profiteront donc, pendant un an, d’un coaching personnalisé par deux parrains membres du groupement qui leur apporteront gain de temps, aide à la prise de décision, mises en relation business, repositionnement stratégique, visibilité dans les salons et dans la presse etc.

Voici donc la promotion 2022 du programme Accélérateur :

CONTINUS.IO : « Sécurité applicative et automatisation devsecops » Parrainé par Stéphane de Saint Albin, Directeur Général de ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY et Fabrice Derepas, CEO de TRUST IN SOFT SNOWPACK : « Devenez Invisible (anonyme et sécurisé) sur Internet » Parrainé par Cyril Gollain, CEO de BRAINWAVE GCR et Mathieu Isaia, Directeur Général de THEGREENBOW

CYBERDETECT : « L’expert de l’analyse et de la caractérisation des malwares » Parrainé par Vincent Cardon, Président de TRANQUIL IT et Ingrid Söllner, Chief Marketing Officer chez TEHTRIS

Pour Olivier Morel, Trésorier d’HEXATRUST : « L’accélérateur est un tremplin pour intégrer l’association, et notre catalogue d’acteurs de confiance ! ». En effet, les trois sociétés de la promotion 2021, CRYPTONEXT SECURITY, PATROWL et PROHACKTIVE sont ravis d’intégrer pleinement la communauté HEXATRUST en tant que membres après un bilan d’« accélération » plus que positif !

HEXATRUST, est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust oeuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber. http://www.hexatrust.com/