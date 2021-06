Le programme « Accélérateur » d’HEXATRUST est annonce sa première promotion de Start-Up innovantes de la cybersécurité et du cloud français

juin 2021 par Marc Jacob

CryptoNext, Patrowl et ProHacktive constituent la première promotion du programme « Accélérateur » d’HEXATRUST qui vise à propulser les futures pépites de la cybersécurité et du cloud français grâce à l’influence et l’expérience des membres du groupement.

Soucieux de soutenir l’entreprenariat et l’innovation dans leur écosystème, des dirigeants s’engagent pour accompagner l’émergence de nouveaux acteurs de confiance. Pour Edouard de Rémur, VP d’Hexatrust chargé du Programme Accélérateur : « Aujourd’hui, grâce à l’Accélérateur, nous disposons d’un outil supplémentaire pour aider les start-up les plus prometteuses de notre filière. Parmi les différents soutiens que nous allons leur apporter, nous allons mettre à leur disposition l’expérience et le réseau de nos membres pour les aider à vendre leurs solutions. C’est ce soutien « business » qui manque souvent le plus à ces jeunes start-up ».

Le premier « PitchDay » s’est déroulé le 20 Mai Dernier au cours duquel 6 start-up innovantes sélectionnées sur plus d’une vingtaine de candidatures ont présenté leurs solutions en public et devant un jury d’experts de la filière composé de :

• Gerome BILLOIS, Partner Cybersecurity and Digital Trust, WAVESTONE

• Edouard DE REMUR, Fondateur, OODRIVE

• Stéphane DE SAINT ALBIN, Président, ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY

• Cyril GOLLAIN, Président, BRAINWAVE GRC

• Mathieu ISAIA, Directeur Général Délégué, THEGREENBOW

• William LECAT, Coordinateur de la Stratégie Nationale de cybersécurité, SECRETARIAT GENERAL POUR L’INVESTISSEMENT

• Olivier MOREL, Directeur Général Adjoint, ILEX INTERNATIONAL

La première promotion 2021 de l’Accélérateur compte donc 3 sociétés :

• CryptoNext : Une « Librairie de cryptographie à clé publique (échange de clés et signature) résistante au quantique et hybride. »

• Patrowl : Dont l’activité est d’ « Orchestrer et automatiser les opérations de sécurité du SI »

• ProHacktive : Un « Boitier Plug & Play de détection préventive » (+logo)

Ces Start-Up profiteront de coaching et de conseils business personnalisés, mais aussi d’une importante visibilité au travers des nombreux événements et auprès du réseau des partenaires Hexatrust afin de leur permettre d’atteindre rapidement une maturité auprès du marché. « L’accélérateur est un tremplin pour intégrer un jour Hexatrust et son catalogue d’acteurs de confiance ! ».

HEXATRUST, est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber.

http://www.hexatrust.com/