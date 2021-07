Le prochain Pegasus sera-t-il européen ?

juillet 2021 par Jean-Noël de Galzain, CEO et fondateur de Wallix et président d’Hexatrust

« Au-delà de la légitime inquiétude autour de ces révélations, l’affaire Pegasus doit aussi nous interroger sur notre propre écosystème tech en France et en Europe. Comment éviter que de telles innovations soient mises au service de régimes antidémocratiques ? » s’interroge Jean-Noël de Galzain, CEO et fondateur de Wallix et président d’Hexatrust, groupement d’entreprises en cybersécurité.

« Nous ne pouvons aujourd’hui ignorer l’impact des outils technologiques sur les sociétés. Il est dans l’intérêt supérieur des entreprises de réfléchir à leur RNE (Responsabilité Numérique des Entreprises) pour répondre aux préoccupations de tous.

Le numérique, qu’il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles. Confidentialité, respect de la vie privée… La protection des données personnelles doit aujourd’hui devenir la norme et le contrôle de chacun sur celles-ci un droit. Il est encore temps aujourd’hui de choisir la société de demain et d’utiliser les richesses de la technologie pour l’améliorer. »