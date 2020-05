Le portfolio de Cisco s’élargit pour aider les PME

mai 2020 par Emmanuelle Lamandé

Alors que les entreprises envisagent différentes formes de réouverture de leurs locaux, elles doivent s’adapter à la prochaine norme, celle où la technologie jouera un rôle clé dans le soutien de l’économie. Selon une enquête menée par la National Small Business Association auprès de plus de 980 petites entreprises, entre mars et avril 2020, le nombre d’entrepreneurs et d’employés travaillant à distance a doublé, une tendance qui devrait se poursuivre. De plus, les petites entreprises sont de plus en plus la cible des pirates informatiques, il n’est donc pas surprenant que la sécurité soit devenue leur principale préoccupation en matière d’IT. En plus de permettre le travail à distance en toute sécurité, Cisco et ses partenaires se sont engagés à soutenir les petites entreprises dans les domaines suivants :

Le travail à domicile : permettre aux employés et clients d’échanger et collaborer en toute sécurité ;

La protection contre la cybercriminalité : prémunir contre l’usurpation d’identité, les pirates informatiques et les attaques sur Internet ;

Maintenir les activités : proposer des solutions IT faciles à installer en utilisant le cloud ;

Contrôle sur le lieu de travail : permettre une distanciation sociale sûre grâce à la technologie ;

Le bureau du futur : améliorer la productivité et la sécurité dans les espaces de travail physiques partagés.

Lors du CiscoLive !, Cisco présentera notamment :

Webex Work : une solution de collaboration dans le cloud qui combine des services de téléphonie, de réunion et de messagerie dans un seul abonnement, avec une tarification mensuelle flexible.

Une solution visant à renforcer la sécurité des boîtes mails ;

Cisco Business Dashboard : une nouvelle version de l’outil de gestion de réseau avec une interface simplifiée pour l’utilisateur et des alertes automatisées ;

Les nouveaux switches Cisco Business, qui permettent de sécuriser les connexions des entreprises pratiquant à la fois le travail sur site et le travail à distance ;

Des outils de gestion du réseau dans le Cloud : Cisco Meraki Network Assurance permet aux clients de surveiller tous les aspects du réseau depuis leur tableau de bord Meraki, mais aussi de détecter et de résoudre les problèmes de réseau. Intégré à la gamme Cisco Designed, ces outils aideront les petites entreprises à surveiller et à dépanner facilement leur infrastructure réseau dans leur Cloud.

Les récentes mesures prises par Cisco pour soutenir les petites entreprises comprennent également une gamme d’options de financement, telle que le programme Business Resiliency de Cisco Capital, pour soutenir la continuité des activités et assurer la reprise, en reportant 95% du coût jusqu’en janvier 2021. Cisco a également proposé gratuitement Webex et des offres de sécurité pour que les entreprises favorisent le télétravail.

Cisco a, en outre, rejoint l’initiative "Stand for Small", visant à apporter un soutien aux petites entreprises qui subissent les effets de Covid-19.