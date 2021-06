Le pare-feu SecurityBridge de Pilz est lancé

juin 2021 par Marc Jacob

Le pare-feu SecurityBridge de Pilz garantit la surveillance de la communication des données avec tout autre abonné au réseau ne faisant pas partie de la gamme de produits Pilz. Il peut ainsi être intégré de manière encore plus flexible à des réseaux d’automatismes industriels existants. Grâce à la gestion des authentifications et des autorisations d’accès, le SecurityBridge protège contre les potentielles fraudes liées aux données. Le pare-feu ouvert de Pilz améliore ainsi la disponibilité des installations.

Protection pour les réseaux d’automatismes industriels : le pare-feu SecurityBridge de Pilz garantit désormais aussi la surveillance de la communication des données avec tout autre abonné au réseau ne faisant pas partie de la gamme de produits Pilz.

Jusqu’à présent, les utilisateurs du SecurityBridge pouvaient déjà assurer une protection de la sûreté des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti et du système d’automatismes PSS 4000 de Pilz au niveau de l’application. Dorénavant, le pare-feu peut également assurer la surveillance d’abonnés du réseau, tels que des systèmes de commande, issus d’autres fournisseurs.

Seulement pour les données autorisées

Le pare-feu SecurityBridge contrôle le flux de données entre le PC et le système de commande, et signale les modifications non autorisées apportées au projet du système de contrôle-commande. Ainsi, les réseaux d’automatismes sont protégés contre les intrusions sur le réseau et les accès non autorisés. En liaison avec le serveur VPN intégré et une gestion des utilisateurs basée sur les rôles, seuls les utilisateurs possédant l’autorisation correspondante peuvent accéder aux abonnés protégés par le SecurityBridge. De cette manière, le transfert de données entre le PC client et le SecurityBridge est protégé contre l’interception et la fraude.

Le flux de données en ligne de mire pour un diagnostic plus efficace

Les fonctions de diagnostic complètes précédemment disponibles ont été étendues par la fonction « enregistrement de packages ». Cette dernière permet aux utilisateurs d’enregistrer la communication des données entre les abonnés du réseau de commande protégé et du réseau non protégé. L’enregistrement peut être limité à des liaisons de communication préalablement définies afin de permettre une analyse plus efficace des données. Cela permet de gagner un temps précieux lors du diagnostic.