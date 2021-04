Le nouvel environnement de travail est déjà une réalité

avril 2021 par SonicWall

En 2020, après la première vague de Covid-19, le télétravail a été établi comme une méthode de travail standard. Ce n’est plus une option dans les entreprises, mais une obligation globale et une nouvelle habitude chez les citoyens. Les bureaux et les processus de travail ont été transformés à jamais. La transition progressive vers le télétravail, prévue pour les 5 prochaines années, s’est faite brutalement en 15 jours seulement, passant d’un taux de 20% à 100% dans pratiquement tous les secteurs.

La nouvelle réalité signifie que de plus en plus d’applications sont utilisées dans le Cloud, que nous sommes plus en ligne que jamais et donc plus vulnérables que jamais, et que les cybercriminels profitent de cette nouvelle situation. Il est donc essentiel que les entreprises optimisent leurs infrastructures, les sécurisent et se dotent de suffisamment de licences de réseaux privés virtuels (VPN) pour faire face à l’augmentation de ces nouveaux utilisateurs à distance. Cela garantit que les employés ont un accès sécurisé aux ressources de l’entreprise et que les affaires peuvent continuer.

Ainsi, les organisations soucieuses de leur sécurité doivent disposer d’une solution d’accès à distance ou mobile sécurisée et évolutive. SonicWall recommande nos SMA des séries 100 et 1000 pour faire face à un nouvel afflux d’utilisateurs et à leurs exigences respectives en matière de licences. Ces solutions permettent une stratégie de défense en profondeur en augmentant la sécurité du périmètre et en protégeant plus efficacement les utilisateurs en les renvoyant à l’intérieur du périmètre, en contrôlant les applications et les ressources auxquelles ils ont accès.

D’autre part, le télétravail signifie que nous sommes entourés de nouveaux appareils (dans nos foyers), dont beaucoup sont déjà compromis. Dans le passé, le périmètre de sécurité traditionnel basé sur des pares-feu, des VPN et des passerelles pour séparer les zones sécurisées des zones non sécurisées était suffisant. Mais cela a également changé en quelques semaines. Aujourd’hui, la sécurité "Zero-Trust" est devenue plus nécessaire que jamais.

Les organisations doivent donc se préparer à une vague d’attaques qui frappera les points d’extrémité situés en dehors du périmètre. Ainsi, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités doivent être ajoutées aux infrastructures des organisations, telles que l’authentification forte (au moins une authentification à deux facteurs) et la sécurité du courrier électronique dans le Cloud (de nombreuses organisations ont migré ou vont migrer vers Office 365 ou G-Suite). En outre, ils partageront des fichiers dans Dropbox, G-Suite, Salesforce, Slack ou OneDrive.

Ainsi, des outils de sécurité doivent être déployés dans le Cloud et le courrier électronique, tels que SonicWall Cloud Application Security, et sur les EndPoints pour les protéger contre l’inconnu (en dehors du périmètre, exposé à beaucoup plus de dangers, sur une maison ou un réseau non sécurisé). Pour la sécurité des points d’accès, il est essentiel de remplacer l’ancien et encombrant antivirus basé sur les signatures par un antivirus comportemental basé sur l’inteliggence artificielle, tel que notre solution Capture Client, un ange gardien efficace dans cette situation de travail à distance dans laquelle nous nous trouvons.

Une solide stratégie de sécurité pour les travailleurs distants comprend toujours, en plus d’une protection proactive des EndPoints ou d’un antivirus de pointe (Capture Client), un retour en arrière automatique pour remettre les PC Windows dans un état antérieur à l’incident.

Notre monde a changé en peu de temps, et qu’il a changé pour toujours. De nouvelles portes s’ouvrent alors pour de nouvelles menaces, nos entreprises et organisations sont aujourd’hui plus exposées que jamais et, par conséquent, notre cybersécurité doit évoluer au même rythme que cette nouvelle situation, mais sans oublier que, comme le dit Bruce Schneier, "la cybersécurité est une question de technologie, de processus, mais aussi de personnes".