Le nouveau rapport sur l’état du contrôle d’accès souligne la demande croissante de solutions mobiles à l’épreuve du temps

juillet 2022 par HID Global

Qui : Produit par IFSEC Global en partenariat avec HID Global, le rapport a interrogé un peu plus de 1 000 individus en Amérique du Nord (56%), dans la région EMEA (29%) et dans la région Asie-Pacifique (15%) afin de détailler les tendances en matière d’achat, d’installation, de spécification et de fonctionnement des solutions de contrôle d’accès physique.

Quoi : Le rapport décrit l’état actuel du marché, la technologie utilisée et les tendances que les professionnels de la sécurité et de l’informatique observent et prévoient pour les années à venir, notamment :

• La commodité : La facilité d’utilisation est la raison la plus cruciale pour passer à un nouveau système de contrôle d’accès, selon 60% des sondés. Cela signifie qu’en plus de sécuriser les locaux, un nouveau système doit offrir un processus fluide et simple à la fois aux utilisateurs (employés, résidents ou visiteurs) et aux administrateurs (équipes de sécurité, d’installations et d’informatique).

• Accès mobile et capacité sans contact : Il n’est donc pas surprenant que la demande d’accès mobile sans contact soit en hausse, 42% des individus interrogés prévoyant de passer à des systèmes prêts pour le mobile. Les employés et les utilisateurs réguliers peuvent trouver l’accès mobile plus pratique et plus sûr car ils sont moins susceptibles d’égarer leurs appareils mobiles que leurs cartes d’accès. La pandémie a également joué un rôle dans la demande de contrôle d’accès physique sans contact. Environ 32% des interrogés ont indiqué qu’ils mettraient à niveau leurs systèmes pour introduire des solutions sans contact en réponse à la pandémie, la biométrie sans contact étant également envisagée parmi ces solutions.

• Interopérabilité des systèmes : La résistance au temps est également une préoccupation croissante, les utilisateurs recherchant la commodité à long terme tout en réalisant des économies. En fait, près de la moitié des individus interrogés (49%) ont choisi la capacité à prendre en charge les nouvelles technologies à l’avenir comme l’une des trois principales caractéristiques d’une nouvelle solution de contrôle d’accès, et 33% ont indiqué que l’intégration avec les plateformes de sécurité existantes était importante. Par conséquent, les consultants et les intégrateurs s’éloignent des modèles propriétaires et adoptent une technologie basée sur des normes ouvertes, où les mises à jour logicielles peuvent être gérées en toute sécurité via le cloud. Un répondant sur cinq a ajouté que l’interopérabilité et les normes ouvertes seront l’une des principales tendances qui façonneront le secteur dans un avenir proche.

• Développement durable : Les organisations de toutes les régions s’efforcent de comprendre comment les nouveaux achats et les mises à niveau de la technologie de contrôle d’accès peuvent avoir un impact sur les pratiques durables, avec environ 28% des individus sondés ayant consulté leur département de développement durable au sujet de leurs décisions d’achat. Les lecteurs de contrôle d’accès dotés de déclarations environnementales de produits et d’une gestion intelligente de l’alimentation par exemple, favorisent les classements de bâtiments écologiques tels que LEED. En outre, le déploiement d’un accès mobile et d’identifiants virtuels rend inutile l’utilisation de cartes en plastique, ce qui réduit l’empreinte carbone associée à leur cycle de vie. Lorsqu’il est intégré à une plateforme de gestion de bâtiment, il est possible de maintenir un ajustement continu des ressources du bâtiment en fonction de l’occupation.