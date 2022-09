Le nouveau rapport mondial McAfee sur le cyberharcèlement révèle que les enfants sont désormais régulièrement confrontés à des menaces de racisme et de violence physique en ligne

septembre 2022 par McAfee

McAfee Corp a publié "Cyberbullying in Plain Sight", un rapport mondial qui a interrogé 11 687 parents et leurs enfants dans 10 pays afin de comprendre l’ampleur du cyberharcèlement auquel les enfants sont confrontés et de mettre en évidence les lacunes dans la manière dont les parents gèrent ces expériences.

Le rapport révèle plusieurs tendances mondiales inquiétantes qui mettent en évidence la dynamique changeante de la vie des enfants en ligne, notamment l’évolution de la définition, des croyances et des comportements en matière de cyberharcèlement.

L’étude vise à renforcer l’engagement de McAfee à aider les familles connectées à rester non seulement en sécurité, mais aussi éduquées sur les comportements qui pourraient exposer leur famille à de graves menaces en ligne. Les résultats révèlent des tendances profondément inquiétantes, notamment des données mondiales montrant que non seulement les enfants sont confrontés à des menaces plus violentes en ligne, mais qu’ils sont également ciblés à un rythme accéléré sur certains de leurs médias sociaux et plateformes de messagerie préférée et les plus utilisés.

"Si plus de la moitié des parents parlent à leurs enfants des différentes formes de cyberharcèlement, il reste encore beaucoup à faire pour comprendre la menace croissante que représente la sécurité en ligne pour les enfants", a déclaré Gagan Singh, Vice President, Chief Product & Revenue Officer McAfee.

"Les parents font preuve d’importantes lacunes en matière de cyberharcèlement, mais ce qui est encore plus inquiétant, c’est que les enfants ne considèrent pas que des comportements tels que les blagues et les injures sont dangereux en ligne. Notre mission, avec cette étude, est d’informer les parents et les familles de ce que les enfants vivent en ligne, puis de leur donner les moyens d’agir le cas échéant."

McAfee’s 2022 Hidden in Plain Sight : De nouveaux dangers du cyberharcèlement apparaissent

Cette étude fait suite à l’étude mondiale Global Connected Family Study, publiée plus tôt cette année, qui a révélé que le cyberharcèlement chez les enfants était l’une des plus grandes vulnérabilités auxquelles les familles sont confrontées aujourd’hui. L’étude mondiale de McAfee a révélé plusieurs tendances nouvelles et importantes concernant la cyberintimidation, notamment les types d’intimidation signalés, les plateformes spécifiques qui ont connu une augmentation globale de cyberharcèlement, les données concernant les auteurs et les victimes de l’intimidation en ligne, et met en évidence les tensions entre la façon dont les parents et les enfants définissent les actions généralement considérées comme du cyberharcèlement.

Globalement, quatre sujets ont émergé :

1. Les cyberharceleurs s’en prennent aux enfants dès l’âge de 10 ans : les enfants signalent des taux élevés de cyberharcèlement dans ses formes les plus graves, notamment le racisme, le harcèlement sexuel et les menaces d’atteinte physique.

• Plus d’un enfant sur quatre dans le monde est confronté à des comportements racistes en ligne et, fait inquiétant, 22 % des enfants âgés de 10 ans seulement y sont confrontés. Dans certains pays (Royaume-Uni, Mexique et Inde), la menace est légèrement plus grande pour les jeunes enfants que pour les plus âgés. Mais au Canada, les enfants de 10 ans sont deux fois plus susceptibles de signaler des cas de racisme en ligne que leurs homologues plus âgés.

• Le harcèlement sexuel en ligne reste une menace pour les enfants : 1 enfant sur 6 y est confronté dans le monde. Aux États-Unis, un enfant sur cinq est victime de harcèlement sexuel et en Inde, un enfant sur trois. Ce chiffre est plus élevé pour les filles en Inde, mais les deux sexes sont presque aussi vulnérables aux États-Unis.

• Pour 1 enfant sur 8 dans le monde, la cyberharcèlement inclut des menaces de dommages physiques. Ce chiffre est plus alarmant aux États-Unis et en Inde où 1 enfant sur 5 est confronté à cette possibilité.

2. Malgré ses efforts, les plateformes Meta restent parmi les plus dangereuses pour le cyberharcèlement : les enfants ont déclaré avoir été victimes de cyberharcèlement sur les plateformes Instagram, Facebook et WhatsApp en plus grand nombre que sur les autres plateformes de médias sociaux.

• Parmi les plateformes de Meta, WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire au monde, avec plus de 60 % des enfants qui l’utilisent. Facebook Messager arrive en deuxième position avec 4 enfants sur 10 qui utilisent activement cette plateforme.

• Le niveau de menace est disproportionné sur les plateformes Meta, puisque la moitié des enfants sur TikTok et SnapChat déclarent être victimes de cyberharcèlement, contre près de 80 % des enfants sur Instagram.

• Ce chiffre est alarmant pour Facebook : 53 % des enfants qui utilisent cette plateforme dans le monde signalent des cas de cyberharcèlement, et 7 enfants sur 10 qui utilisent WhatsApp signalent également des cas de cyberharcèlement.

3. Les inconnus ne sont n’est pas les seules causes de danger : la menace de cyberintimidation est plus élevée lorsqu’elle provient d’une personne que les enfants connaissent personnellement.

• Dans le monde, 58 % des enfants ont déclaré avoir été cyberharcelés par une personne qu’ils connaissaient, contre 46 % par des inconnus.

• Par rapport à l’année dernière, 6 enfants sur 10 dans le monde ont déclaré être plus inquiets de la cyberintimidation cette année.

• Une majorité d’enfants dans le monde (71 %) ont dit à leurs parents qu’ils avaient été victimes de cyberharcèlement. Cette ouverture est encore plus élevée au Royaume-Uni (77 %) et en Europe (73-78 %).

4. Qui est le cyberharceleur ? C’est peut-être votre enfant : les parents s’inquiètent du fait que leur enfant puisse être à la fois cyberharceleur et victime de cyberharcèlement.

• Dans le monde, 3 parents sur 4 (74%) s’inquiètent que leur enfant soit victime de cyberintimidation et plus d’un sur 2 (58%) craint également que leur enfant en soit l’auteur.

• Moins d’un enfant sur cinq dans le monde croit avoir cyberharcelé quelqu’un, mais lorsqu’on les interroge sur des activités spécifiques, plus de 50 % des enfants admettent avoir commis une ou plusieurs actions souvent considérées comme de la cyberharcèlement.

• Aux États-Unis, 1 enfant sur 4 admet avoir proféré des injures. En Inde, 1 enfant sur 2 pense avoir cyberharcelé quelqu’un. Au Mexique, bien que seulement 1 enfant sur 10 ait admis avoir pratiqué la cyberintimidation, près d’un tiers d’entre eux ont déclaré avoir fait une blague sur quelqu’un en ligne.

"Dans le monde d’aujourd’hui, les parents doivent être plus au fait des technologies que leurs enfants, a déclaré Ross Ellis, Founder, CEO de STOMP Out Bullying. "La plupart des sites de médias sociaux exigent que les enfants aient 13 ans ou plus pour les utiliser, mais la majorité des parents sont ceux qui inscrivent leurs enfants de moins de 13 ans à ces comptes. Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas assez matures pour gérer la haine en ligne, le danger physique et les actes de prédation qui se produisent en ligne. Les enfants doivent se sentir à l’aise en ligne et ce n’est qu’avec l’aide, la communication et les conseils de leurs parents qu’ils peuvent se sentir en sécurité. Le cyberharcèlement peut être dangereuse, il ne s’agit donc pas d’une conversation unique. Les parents doivent maintenir une communication ouverte et régulière afin d’assurer la sécurité des enfants."

L’enquête révèle également que les parents agissent face à l’escalade des menaces : 8 parents sur 10 se renseignent sur le cyberharcèlement et 6 sur 10 déploient une double tactique, notamment en surveillant les appareils et en discutant avec leurs enfants sur le sujet. Cependant, seul 1 parent sur 3 parle de cyberharcèlement sous la forme de Doxing (publication d’informations privées ou identifiantes sans le consentement de quelqu’un), de Flaming (disputes en ligne qui incluent souvent des attaques personnelles) ou de Outing (divulgation de l’orientation sexuelle de quelqu’un sans son consentement), ce qui pourrait être dû à un manque de compréhension ou de sensibilisation. Dans l’ensemble, cette enquête a également révélé le fait surprenant que de nombreux enfants prennent part à la cyberintimidation, souvent sans se rendre compte de leur comportement pour ce qu’il est, tandis que les parents ont du mal à suivre.

Que faire lorsque votre enfant est confronté au cyberharcèlement :

• Faites appel à des experts - adressez-vous à des organisations comme STOMP Out Bullying ou à vos organisations locales pour rassembler des ressources et des connaissances sur les effets de l’intimidation sur la santé mentale des enfants.

• Créez un environnement de communication ouverte et honnête au sein de votre famille connectée. Montrez à vos enfants que vous comprenez que ces expériences peuvent se produire en ligne, et que vous serez une source de soutien et de protection en cas de besoin.

• Élaborez un plan familial en cas de cyberharcèlement. Malheureusement, le cyberharcèlement peut toucher n’importe quel enfant ayant une présence numérique - assurez-vous que votre famille a mis en place un plan qui a été communiqué aux enfants eux-mêmes qui vivent en ligne et sont à risque.

• Informez-vous et informez vos enfants de ce que signifie réellement le cyberharcèlement - faites passer le message que faire une blague aux dépens de quelqu’un d’autre ou l’insulter en ligne sont des types d’intimidation à éviter et comprenez que la définition actuelle de cyberharcèlement évolue.

• Prenez des mesures pour protéger votre famille connectée. Les plans familiaux de McAfee incluent un contrôle parental pour aider à protéger vos enfants contre les comportements, les applications et les contenus en ligne inappropriés et à développer de bonnes habitudes numériques.

Méthodologie de l’enquête

En juillet 2022, McAfee, LLC a mené une enquête pour mieux comprendre l’expérience du cyberharcèlement vécue par les membres de familles connectées, aussi bien au niveau individuel qu’en tant que cellule familiale. Cette enquête mondiale a été réalisée auprès de parents et d’enfants, ces derniers étant interrogés en présence de leurs parents. Les parents et leurs enfants âgés de 10 à 18 ans ont été interrogés de la même manière, mais les parents devaient répondre en premier, puis les enfants étaient invités à les rejoindre pour répondre à leur tour une fois leur consentement recueilli. Ces résultats concernent des familles connectées et non des groupes d’individus. Cette enquête a été réalisée entre le 15 juin et le 5 juillet 2022 par MSI-ACI sur la base d’un questionnaire en ligne auprès de 11 687 parents et de leurs enfants dans 10 pays.