Le nouveau rapport de F-Secure révèle que les internautes sont plus que jamais, préoccupés par le vol d’identité en ligne

février 2020 par F-Secure

F-Secure révèle que les internautes sont de plus en plus inquiets face à la croissance des cas de violations de données critiques et de ses conséquences, notamment l’usurpation d’identité et la prise de contrôle de comptes en ligne.

Le rapport nommé « Le vol d’identité est-il le cybercrime que nous craignons le plus ? » jette un regard sur les ressentis d’internautes* au sujet du vol de données. Les résultats qui en découlent sont que :

• Près de neuf internautes sur dix sont préoccupés par le piratage de leurs comptes bancaires à des fins de vol d’argent (89%), la fraude sur les achats en ligne (87%) et une personne qui commet un crime avec son identité (87%)

• Les internautes brésiliens sont de loin, les plus enclins à déclarer avoir été personnellement touchés par la cybercriminalité (76%), suivis des États-Unis (62%) et de la Suède (52%), tandis qu’à peine un tiers environ des Allemands (34%) avaient fait face à la cybercriminalité

• Les femmes signalent plus d’inquiétudes concernant le vol d’identité et la cybercriminalité, et pourtant ce sont les hommes qui déclarent avoir le plus subi ces fléaux

• **En France, les mots de passe les plus populaires et qui ont fuité sont :

1. azerty

2. azertyuiop

3. motdepasse

4. dubsmash

5. loulou

6. azerty123

7. maman

8. doudou

9. azert

10. sarah

11. camille

12. mohamed

« Que font les criminels lorsqu’ils obtiennent nos données ? », Demande Fennel Aurora, Global Partner Product Advocate de F-Secure. « Ils les exploitent autant qu’ils le peuvent. Cela inclut l’accès à nos comptes les plus importants, pour voler nos identités. Ou - s’ils pensent que vous en valez la peine - ils utiliseront vos données pour une attaque ciblée. »

« Chaque violation de données est un rappel que la protection des données privées nécessite plus que la sécurisation de nos appareils », explique Olli Bliss, Consumer Security Business Development Manager de F-Secure. « Les internautes ressentent bien les risques mais se sentent impuissants quant à leur capacité à détecter tous les risques potentiels qui découlent du fait d’avoir plusieurs comptes en ligne ; que ce soit auprès des banques, des services en ligne divers, des plateformes de médias sociaux, des fournisseurs de messagerie Web, etc. »

Le nouvel outil IDENTITY THEFT CHECKER de F-Secure offre aux internautes du monde entier, une meilleure visibilité sur le type de dangers auxquels ils sont confrontés en cas de violation de données, et autres divulgations de données privées. L’outil combine la surveillance du Dark web la plus efficace à l’intelligence humaine, et utilise des agents « secrets » et une technologie de décryptage afin d’identifier les risques plus rapidement, et avec le plus de détails possible.

« Moins les criminels disposent de temps pour exploiter vos données, plus les risques de fraude et de vol d’identité sont réduits », explique Bliss. « Cet outil permet de mieux comprendre ce que les criminels savent de vous maintenant. »

*Source : Etude F-Secure Identity Protection Consumer (B2C), Mai 2019, réalisé en partenariat avec Toluna survey dans 9 pays (USA, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Brésil, Finlande, Suède et Japon), 400 personnes interrogées par pays = 3600 personnes (+25ans)

**Source : Privacy Rights Clearinghouse : Data Breaches https://privacyrights.org/data-breaches

**SpyCloud 2020 report

***Source : Consumer Sentinel Network : Data Book 2018 https://www.ftc.gov/system/files/do...