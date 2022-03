Le nouveau disque 20 To de Seagate est disponible

mars 2022 par Marc Jacob

Les systèmes pour la production et l’analyse vidéo compatibles avec l’IA ont besoin d’un stockage capable de supporter les charges de travail intensives, afin de traiter et d’analyser plusieurs sources et des milliers d’heures de vidéos. Aujourd’hui, lors du salon ISC West à Las Vegas (États-Unis), Seagate® Technology Holdings plc présente son nouveau disque dur SkyHawk™ AI de 20 To. Ce disque dur de très grande capacité intègre la gamme d’appareils pour l’imagerie et l’analyse vidéo de la marque.

Spécialement conçu pour les enregistreurs vidéo en réseau compatibles avec l’IA pour les applications de sécurité en périphérie, le disque dur Seagate SkyHawk AI de 20 To s’adapte intelligemment à l’échelle de l’environnement IA des utilisateurs, gérant jusqu’à 64 flux vidéo HD et 32 flux IA. Grâce à sa capacité de gestion des charges de travail IA évolutives, le disque SkyHawk AI répond aux besoins grandissants de systèmes d’imagerie et d’analyse vidéo destinés à analyser et enregistrer des séquences vidéo, tout en réalisant des analyses GPU.

Équipé du firmware ImagePerfect™ AI, ce disque fournit des flux sans perte d’images tout en gérant des charges de travail intensives. Conçu pour les entreprises, le nouveau SkyHawk AI de 20 To affiche une fiabilité élevée avec un temps moyen entre deux pannes de 2 millions d’heures et gère une charge de travail de 550 To/an, soit trois fois la charge de travail des disques destinés à l’imagerie et l’analyse vidéo standards. SkyHawk Health Management est installé sur le disque pour protéger activement le stockage d’images et d’analyses vidéo des utilisateurs. Le logiciel surveille les conditions environnementales et d’utilisation, puis recommande des mesures préventives si nécessaire. SkyHawk AI est fourni avec un abonnement de trois ans à Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données. Les utilisateurs peuvent ainsi récupérer les données perdues suite à un accident, une panne de courant ou encore une erreur de manipulation.

Qualifié et testé par les partenaires dans le domaine de l’imagerie et de l’analyse vidéo de Seagate en début d’année, le SkyHawk AI de 20 To est disponible dès ce mois-ci au prix de 539,90 €