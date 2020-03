Le nouveau Seagate IronWolf 510 SSD PCIe 3e génération M.2 NVMe est lancé

mars 2020 par Marc Jacob

Seagate Technology plc présente le dernier-né des solutions dédiées aux environnements NAS multi-utilisateurs, qui vient étoffer sa gamme de SSD IronWolf® primée. Le Seagate IronWolf 510 est un SSD M.2 NVMe doté de vitesses de mise en mémoire cache pouvant atteindre 3 Go/s. Destiné aux systèmes compatibles NVMe, il est idéal pour les professionnels de la création et les entreprises utilisant des solutions NAS fonctionnant 24h/24 et 7j/7 avec stockage multi-utilisateur et cache.

En proposant une écriture de disque par jour (1 DWPD), le Seagate IronWolf 510 SSD répond aux exigences des principaux fabricants de solutions NAS, avec à la clé une utilisation accrue des données et des performances durables. Il fait preuve d’une grande fiabilité, avec un temps moyen entre deux pannes de 1,8 million d’heures dans un format PCIe. Il inclut également les services de récupération des données Rescue pendant deux ans et une garantie limitée de cinq ans. L’outil IronWolf Health Management, qui analyse l’état du disque, sera bientôt disponible sur les systèmes NAS compatibles.

Le Seagate IronWolf 510 SSD PCIe 3e génération x4, NVMe 1.3 est disponible dans les capacités suivantes : 240 Go, 480 Go, 960 Go et 1,92 To. Il est compatible avec les solutions NAS des principaux fabricants pour proposer du stockage sur serveur aux PME et aux professionnels de la création utilisateurs de NAS.

Disponible dès maintenant, le Seagate IronWolf 510 SSD est proposé aux prix suivants :

Version 240 Go – 114,00 €

Version 480 Go – 159,00 €

Version 960 Go – 319,00 €

Version 1,92 To – 519,00 €