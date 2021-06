Le nouveau Data Vault de Delphix est lancé

juin 2021 par Marc Jacob

Les applications et les bases de données d’une entreprise contiennent des données essentielles pour cette entreprise, ce qui en fait des cibles de grande valeur pour les attaques ransomware. Le temps d’indisponibilité des données critiques entraîne souvent une perte de revenus. Les récentes attaques contre le Colonial Pipeline, aux États-Unis, et contre les systèmes informatiques du service de santé irlandais ont accru la sensibilisation au risque de ransomware.

La plateforme de données Delphix est construite sur une architecture de moteur évolutive, avec des moteurs de données qui peuvent être déployés sur site, dans des zones de sécurité réseau, des centres de données ou des environnements multi-cloud. Grâce à des configurations de réplication inter-cloud flexibles, Delphix peut isoler les données et fournir une implémentation de réseau hautement sécurisée, ainsi qu’une sécurité avancée pour l’identité et les contrôles afin d’empêcher la perte et l’altération des données.

Rejoignez Delphix lors de la prochaine Data Company Conference. L’auteur à succès du WSJ et directeur technique primé Gene Kim s’exprimera lors de la conférence en tant qu’intervenant principal invité. Cet événement virtuel réunit des experts du secteur, des chefs d’entreprise et des partenaires pour partager les prérequis afin d’innover de manière responsable et de créer une économie plus diversifiée et plus équitable. La conférence sera également l’occasion d’explorer de nouvelles stratégies et les tendances croissantes en matière de DevOps et CI/CD, de cloud, de conformité des données et d’IA/AM. L’événement aura lieu le 8 juin 2021 et est ouvert aux participants du monde entier.