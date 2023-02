Le nouveau Check Point Horizon XDR/XPR est disponible

février 2023 par Marc Jacob

Check Point Software Technologies Ltd. annonce le lancement de Check Point Horizon XDR/XPR, une solution de cybersécurité collaborative qui défend efficacement les entreprises contre les cybermenaces en constante évolution en corrélant intelligemment les données et en stoppant les attaques sur tous les vecteurs, en minimisant l’impact des menaces et en offrant une expérience simple aux administrateurs et aux analystes pour comprendre et répondre aux incidents.

Face à l’évolution constante du paysage des menaces, les entreprises ont du mal à se défendre efficacement contre les cyberattaques. Les solutions de sécurité traditionnelles se concentrent sur la détection, et confient au centre d’opérations de sécurité la responsabilité de gérer les incidents, la chasse et les enquêtes. Cette approche peut conduire à une cybersécurité réactive qui expose les réseaux à des menaces. Check Point Horizon XDR/XPR change la donne en devenant la première solution XDR à donner la priorité à la prévention. Cette solution s’intègre à la fois à Check Point et à des solutions de sécurité tierces, évitant ainsi que les cybermenaces n’affectent l’ensemble du réseau. Grâce à une corrélation intelligente des données, la plateforme arrête les attaques sur tous les vecteurs, y compris les e-mails, le cloud, les réseaux et les points d’extrémité. Il minimise ainsi l’impact des cybermenaces et propose aux administrateurs et aux analystes une expérience simple pour comprendre les faits et les entités concernées.

Check Point Horizon XDR/XPR propose une approche complète, consolidée et collaborative de la prévention des menaces et offre les fonctionnalités suivantes :

• Une protection complète contre les menaces : Protection immédiate et complète contre les menaces sur l’ensemble du parc de sécurité, en détectant des événements a priori bénins et en les mettant en corrélation pour déceler les cyber-attaques. La plateforme peut prendre des mesures de prévention immédiates, tels que le blocage, l’arrêt des processus, l’isolement des actifs et la mise en quarantaine des fichiers, et s’intègre à la fois à Check Point et à des produits de sécurité tiers.

• La gestion rationalisée de la cybersécurité : La plateforme Horizon offre une posture de sécurité optimisée et des analyses consolidées, ce qui permet aux entreprises d’avoir une visibilité sur le comportement, le contexte et les dommages des attaques, ainsi que des analyses détaillées sur les indicateurs de compromission.

• Une amélioration continue de la posture de sécurité : La corrélation intelligente des menaces et des événements permet d’améliorer en permanence la posture de sécurité. Elle s’appuie sur plusieurs ensembles de données, notamment les indicateurs de compromission, le paysage mondial des menaces, les recherches de Check Point et les flux de renseignements de tiers.

• Les opérations collaboratives de sécurité : La plateforme permet aux entreprises de consolider et d’optimiser leurs opérations de sécurité, d’améliorer la collaboration entre les équipes de sécurité et les équipes informatiques afin de renforcer la prévention des menaces sur de multiples vecteurs.

– Disponibilité

Horizon XDR/XPR est actuellement disponible.