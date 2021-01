Le multicloud : l’atout des entreprises pour préparer l’avenir

janvier 2021 par Hervé Renault, VP Cloud EMEA, VMware

Les nouveaux modèles d’entreprises exigent des environnements flexibles et personnalisés capables de gérer un volume exponentiel d’applications pour offrir des expériences numériques personnalisées à leurs clients et collaborateurs. Pourquoi ce changement est-il si important ? Parce que l’avenir des entreprises est clairement tiré par les applications et par la manière dont les utilisateurs interagissent avec elles. En d’autres mots, les applications se sont imposées comme le moteur de l’innovation et un facteur différenciant majeur pour les entreprises. D’après des analystes, le secteur du e-commerce a enregistré l’équivalent d’une croissance de dix ans en l’espace de trois mois, ce qui montre d’une part la vélocité avec laquelle le numérique peut se substituer aux canaux traditionnels, et d’autre part, la puissance que recèlent des applications rapidement mises à la disposition des consommateurs.

Face à ces applications toujours plus nombreuses, les environnements de cloud utilisés par les entreprises enregistrent également un coup d’accélérateur, tant par leur quantité que par leur diversité. Selon le cabinet Forrester, les DSI sont convaincus que le nombre de clouds — publics, privés et en périphérie de réseau — qu’elles utilisent pour créer, gérer et exécuter des applications va augmenter de 53 % au cours des trois prochaines années. La complexité et la variété des exigences des applications en matière d’infrastructures favorisent les stratégies multicloud.

Permettre aux entreprises de demain de se développer

Exploiter plusieurs environnements cloud requiert une approche coordonnée et cohérente ; une approche qui leur permettra d’utiliser autant de clouds que nécessaire sans être pénalisées par la complexité, le cloisonnement (silos) et les différents modes de gestion et d’exploitation.

Les entreprises doivent pouvoir accéder à une infrastructure et à des opérations homogènes permettant de développer un modèle cohérent depuis le cloud public qui convient le mieux à leurs attentes : Alibaba Cloud, AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, OVHCloud, ou tout fournisseur de cloud local.

Chaque fournisseur propose naturellement sa propre gamme de services, du SaaS au IaaS, du PaaS au FaaS (sous la forme d’informatique sans serveur) et bien plus encore. Cette palette de solutions proposées par des entreprises parmi les plus innovantes libère le potentiel et la valeur du cloud en matière de modernisation des applications, d’agilité et de résilience, ainsi que de transformation numérique.

De plus, le rapprochement entre les bonnes applications et les bons clouds peut être géré simplement et en toute sécurité - via un socle numérique unique facilitant le développement de nouvelles applications, des opérations sécurisées et une efficience à travers tous les cloud tout en générant des économies concrètes.

Cela représente un véritable tournant dans la manière dont les entreprises s’équipent en technologies. L’époque où les entreprises étaient pieds et poings liés à un fournisseur est révolue : l’avenir est à la collaboration et au choix. En clair, les entreprises peuvent accéder à leur guise aux meilleures technologies, quel qu’en soit le fournisseur.

Parées pour l’avenir

Pour tirer pleinement parti du formidable potentiel que procure l’approche multicloud, il est indispensable d’assurer aux développeurs une totale liberté d’innovation et à la DSI une sécurité et un fonctionnement aussi cohérents qu’efficaces. C’est un impératif numérique pour les entreprises modernes qui doivent avoir la possibilité de créer, d’exécuter, d’administrer et de moduler les applications à leur convenance dans les différents environnements de cloud et sur toutes sortes de terminaux. Ainsi, elles seront totalement en mesure de se positionner à l’avant-garde de l’innovation et livrer les meilleures applications aux bons utilisateurs, au bon moment, rapidement et en toute sécurité.

C’est pourquoi il est crucial de mettre en œuvre une stratégie multicloud au cœur des activités IT. En réunissant les principaux fournisseurs de clouds publics du marché au sein d’un modèle de gestion et d’exploitation unique et homogène, le multicloud aide les entreprises à préparer l’avenir en étant davantage résilientes et aptes à innover et à se différencier ; en se dotant des meilleurs atouts pour séduire et fidéliser les clients ; en donnant de plus amples moyens à des équipes engagées et travaillant de n’importe où ; et surtout, en se plaçant dans des conditions optimales pour tirer parti du changement.