Le module Registre des caméras de Genetec Clearance est lancé

mai 2021 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce une mise à jour de son module Registre des caméras pour Genetec ClearanceMC (Clearance), un système de gestion des preuves numériques qui facilite la collaboration entre les organismes de sécurité publique, les services de sécurité des entreprises, les entreprises et le public.

Les preuves vidéo ont une valeur inestimable pour les enquêteurs qui doivent analyser des événements, porter assistance au public et résoudre des crimes. Cependant, les méthodes utilisées pour récupérer les enregistrements des caméras privées sont fastidieuses et chronophages, car elles reposent sur la collecte manuelle et sur place des vidéos par les agents. Le module Registre des caméras pour Clearance offre une expérience entièrement numérique et automatisée pour faciliter ce processus, et permet aux forces de l’ordre de travailler plus étroitement avec les résidents et les entreprises au sein des communautés.

Ce module permet aux villes et aux agences de créer un programme numérique de sécurité publique auquel les entreprises, les institutions publiques et les résidents peuvent s’inscrire pour participer aux enquêtes. Une fois que les participants ont enregistré leurs caméras, les détectives peuvent rapidement localiser les caméras à proximité des enquêtes et demander des enregistrements pour faciliter la collecte de preuves.

Les enregistrements sont fournis volontairement par les participants et envoyés aux autorités via un portail web sécurisé. Les exports vidéo de n’importe quel système de caméra peuvent être partagés, de sorte que les propriétaires d’entreprise et les résidents peuvent continuer à utiliser leur équipement existant et participer au programme sans engager de frais supplémentaires. Les détectives peuvent ensuite examiner et conserver les vidéos reçues à la suite de ces demandes directement dans Clearance.