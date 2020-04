Le modèle MSP pour répondre aux nouveaux enjeux

avril 2020 par Infinigate

Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il y aura un avant et un après confinement, et cela dans tous les aspects de la vie, qu’il soit privé, économique ou politique. Cette situation exceptionnelle met en avant la nécessité de nouvelles orientations, de nouvelles stratégies. A l’échelle du marché de la revente et du dépannage informatique, ce confinement montre la nécessaire évolution du modèle.

Cette période exceptionnellement complexe a démontré l’importance de l’informatique, dans les entreprises bien entendu, mais également chez les particuliers. Tous ont dû se mettre à l’outil informatique afin de pouvoir continuer leurs activités et de conserver un lien social avec leur famille et amis. Un engouement forcé qui a amené son lot de problèmes, et qui a surchargé revendeurs et prestataires de services, pris en étau entre la nécessité de dépanner et l’obligation de se confiner.

Dans ce type de situation, les solutions de type MSP prennent tout leur sens. Afin de réussir dans ces nouveaux challenges, les revendeurs et dépanneurs informatiques doivent être capable de travailler à distance dans de bonnes conditions et de devenir ainsi de véritables prestataires de services. Pour réussir cette transformation, le revendeur doit être équipé de plusieurs éléments indispensables.

• Service d’assistance et accès à distance : essentiel pour rester en contact avec les clients, répondre et résoudre rapidement leurs problèmes informatiques. Il permet d’améliorer les process, de suivre le temps passé sur les comptes des clients et de le facturer.

• Surveillance : L’outil permet de garder un œil en temps quasi réel sur l’état du parc afin de prévenir les problèmes. Idéalement, tout le parc doit être regroupé dans une seule console.

• Suivi des actifs : Obtenir des informations spécifiques pour chaque client et ses appareils permet de comprendre l’environnement des clients et de mettre en place la bonne stratégie de gestion et de sécurisation des postes.

• Automatisation : une approche proactive permet d’être plus efficace et de faciliter les interventions. L’outil doit permettre d’automatiser les contrôles et les tâches courantes.

• Système de communication intégré : les clients aiment être entendus. C’est pourquoi le client doit avoir un moyen de communication rapide avec le support, à travers une icône dans la barre des tâches par exemple.

• Rapports : Pouvoir montrer le travail effectué est primordial. Les actions réalisées pour la gestion et la protection des environnements informatiques des clients doivent être facilement accessibles.

• Sécurisation des postes : Gestion des correctifs, Antivirus de nouvelle génération (EDR), Protection du Web, et Sauvegarde et récupération sont des éléments indispensables pour assurer une protection efficace face aux dangers cyber.

L’ensemble de ces outils est disponible chez le distributeur à valeur ajoutée Infinigate MSP à travers son offre Solarwinds MSP.