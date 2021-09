Le malware BluStealer s’attaque aux cryptomonnaies via des faux mails de DHL

septembre 2021 par Avast

Avast lancée pour diffuser au maximum le programme malveillant BluStealer. Ce dernier a pour mission de dérober des cryptomonnaies – Bitcoin, Ethereum, Monero ou encore Litecoin – directement dans les portefeuilles aussi répandus que ArmoryDB, Bytecoin, Jaxx Liberty, Exodus, Electrum, Atomic, Guarda et Coinomi. Le 10 septembre, les chercheurs d’Avast Threat Intelligence ont constaté un pic d’activité de ces malspams, circulant via des messages prétendument envoyés par le géant américain de l’expédition DHL et l’entreprise mexicaine de production de métaux General de Perfiles. Avast a ainsi suivi et bloqué près de 12 000 emails malintentionnés qui tentaient de diffuser le programme BluStealer. Les pays les plus impactés par cette campagne sont la Turquie, les Etats-Unis, l’Argentine, le Royaume-Uni, l’Italie, la Grèce, l’Espagne, la République tchèque et la Roumanie.