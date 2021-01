Le logiciel Check Point obtient le statut de "champion" dans la leadership matrix des chaînes Canalys 2020

janvier 2021 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. a a été nommé "Champion" dans la matrice 2020 de Canalys EMEA Channel Leadership Matrix, en reconnaissance de son excellence dans la gestion des canaux, le soutien aux partenaires et l’engagement au cours de l’année écoulée.

Check Point a obtenu le statut de "Champion" dans la Canalys Leadership Matrix suite aux réactions positives des partenaires sur son programme de canaux amélioré qui a été introduit début 2020, et en raison de son soutien étroit aux partenaires pendant la pandémie pour les aider à adapter leurs activités de marketing et d’engagement client aux nouveaux modes de travail.

Les partenaires ont particulièrement salué l’efficacité de la gestion des comptes des canaux de distribution de Check Point, la qualité du soutien technique et la gamme d’outils utiles sur son portail partenaire. Le récent lancement du programme de distribution de la société avec Arrow Electronics et Ingram Micro Inc. qui aide les partenaires à atteindre de nouveaux clients et secteurs grâce aux solutions de sécurité dans le Cloud de Check Point a également été souligné.

Les classements dans la matrice Canalys Leadership Matrix sont basés sur les commentaires des partenaires via le site communautaire du circuit Canalys, Candefero. Ces informations sont accompagnées d’une analyse indépendante détaillée des stratégies, des investissements, de l’exécution et des initiatives planifiées des canaux de distribution par des analystes expérimentés de Canalys. En 2020, la matrice de leadership a également reconnu le travail des fournisseurs pour stimuler la croissance et soutenir les besoins les plus urgents de leurs partenaires pendant la pandémie de Covid-19, y compris l’approvisionnement, la communication, le soutien financier et la gestion des comptes. Les partenaires de distribution sont invités à évaluer les fournisseurs dans les dix domaines les plus importants de la gestion des canaux de distribution (tels que la facilité de faire des affaires, la rentabilité, le soutien et le marketing).