Le label France Cybersecurity : Pour la promotion des offres cybersécurités françaises à l’international

décembre 2020 par Marc Jacob

Le label France Cybersecurity a été créé en 2015 dans le cadre du programme de la Nouvelle France Industrielle. Il a pour objectif de faire connaître l’offre française et de développer les marchés à l’export. Il vise à promouvoir les solutions de cybersécurité françaises et à accroître leur visibilité à l’international, à sensibiliser les utilisateurs et donneurs d’ordre internationaux à l’importance de l’origine française d’une offre de cybersécurité et aux qualités qui lui sont propres, à attester, auprès des utilisateurs et donneurs d’ordre, la qualité et les fonctionnalités des produits et services ainsi labellisés et à accroître globalement leur usage en élevant le niveau de confiance des utilisateurs.

Label France Cybersecurity

Depuis la création du Label, près de 170 offres cybersécurité portées par 115 entreprises françaises ont été labellisées.

Le label France Cybersecurity est gouverné par une structure tripartite composée de représentants des utilisateurs (CESIN, CIGREF, CLUSIF), des industriels (ACN, HEXATRUST) et des pouvoirs publics (ANSSI, DGA, DGE, Business France). Elle définit et applique les principes d’éligibilité, d’analyse, de délivrance et de retrait des labels.

Le label France Cybersecurity est la garantie pour les utilisateurs que les produits et services sont français et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un niveau de qualité vérifié par un jury indépendant.

Des appels à candidatures sont publiés régulièrement 1 à 2 fois par an. La remise des nouveaux Labels fait l’objet d’une cérémonie officielle qui se tient depuis plusieurs années au cours du Forum International de la Cybersécurité.

Le Label France Cybersecurity a émis un nouvel appel à candidature cette année. Cet appel à candidature sera clos le 2 octobre à 12h00. Toutes les informations sont disponibles sur www.francecybersecurity.fr. Les dossiers sont à transmettre à contact@francecybersecurity.fr.

Comment le Label France Cybersecurity aide les entreprises françaises

Promotion des offres labellisées dans la presse spécialisée, les réseaux sociaux et via le site web anglais et français du Label.

Promotion des offres labellisées auprès des donneurs d’ordres nationaux via les organisations des différents collèges constitutifs du label.

Promotion des offres labellisées à l’international via la participation du Label à de nombreux événements cyber internationaux et via l’édition et la diffusion dans ces événements du catalogue des offres labellisées.

Relais auprès des entreprises labellisées des offres de marketing, de promotion ou d’opportunité business de l’écosystème.

Site web : https://www.francecybersecurity.fr

Catalogue : https://www.francecybersecurity.fr/...

Contact : contact@francecybersecurity.fr