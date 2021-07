Le label « Cybersecurity Made in Europe » de l’ECSO a été décerné à ESET, 1er éditeur Européen de solutions de sécurité pour terminaux

juillet 2021 par Marc Jacob

ESET est la première entreprise slovaque à recevoir le label « Cybersecurity Made in Europe ». L’entreprise considère cette désignation comme une reconnaissance supplémentaire de ses capacités et de son engagement à protéger les citoyens, les entreprises et les organismes gouvernementaux contre les cybermenaces.

ESET est l’une des premières sociétés de sécurité informatique basées en Europe à recevoir le label « Cybersecurity Made in Europe » de l’Organisation européenne de cybersécurité (ECSO). Cette disctinction souligne la qualité et les valeurs des fournisseurs de sécurité européens qui répondent aux critères.

« En tant que principal fournisseur de plateformes de protection des terminaux ayant son siège en Europe, ESET est ravi de recevoir ce label, qui souligne notre engagement en Europe centrale et notre soutien à l’innovation dans la région, » déclare Andrew Lee, Director of Government Affairs chez ESET. « Bien qu’ESET soit désormais une entreprise mondiale, nous restons fiers de nos racines européennes et de notre réputation de qualité pour nos produits et nos services. » Fondée il y a plus de 30 ans et basée à Bratislava, ESET s’efforce d’aider les utilisateurs du monde entier à profiter pleinement de l’énorme potentiel d’un monde de plus en plus digital. Au niveau de l’UE, ESET a établi des partenariats efficaces entre les secteurs public et privé en s’appuyant sur l’expertise de chacun. Cette coopération s’est étendue au domaine de la recherche avec de grands projets européens dans le domaine des sciences, et aux organismes de sécurité chargées de défendre le cyberespace.

Pour obtenir le label « Cybersécurité Made in Europe » de l’ECSO, les entreprises doivent prouver que :

• leur siège social est situé en Europe

• la majorité de leurs collaborateurs sont employés en Europe

• leur marché principal est l’Europe

• elles respectent les critères essentiels spécifiés par l’ENISA pour que leurs produits et services autours des technologies de l’information et de la communication soient considérés comme étant sûrs Vous pouvez suivre le travail important d’ESET sur WeLiveSecurity, le blog ESET, ou la page Twitter d’ESET Research