Le jury international des Cannes Corporate Media & TV Awards décerne un Trophée au film Wannacry - CyberVox by Holiseum Episode #4

novembre 2021 par Marc Jacob

Les Cannes Corporate Media & TV Awards récompensent chaque année les meilleurs films d’entreprises destinés à un usage en ligne. Le jury décerne cette année un Dauphin au film d’animation : Wannacry - CyberVox Episode #4, produit par Holiseum, spécialiste en cybersécurité. Un épisode diffusé en partenariat avec le Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN) et une réalisation artistique signée Tribann.

Lauréat de cette 12ème édition, le film d’animation Wannacry - CyberVox Episode #4 est primé parmi 900 participations et 205 films selectionnés par le jury Cannes Corporate Media & TV Awards. Engagés dans une démarche de sensibilisation Holiseum et le CESIN participent à la prévention des cyberattaques.

Faire prendre conscience des risques liés à l’usage du numérique

Les risques cyber sont encore méconnus. La prise de conscience de la menace cyber ne peut se limiter aux équipes informatiques. Elle passe par une diffusion large de la culture cybersécurité.

L’épisode 4 de CyberVox est consacré au rançongiciel Wannacry. La cyber attaque Wannacry a infecté plus de 300000 ordinateurs dans plus de 150 pays et impacté des milliers d’entreprises et Ministères. Afin d’en comprendre l’impact, le film d’animation réalisé par Holiseum en partenariat avec le CESIN, illustre la manière dont le logiciel malveillant s’est propagé dans les hôpitaux britanniques jusqu’à paralyser la quasi-totalité du système de santé national. L’impact de ce rançongiciel sur les hôpitaux et les individus fut brutal et très concret, puisque le virus Wannacry a désorganisé l’ensemble des soins et provoqué le report d’interventions vitales.

« Tant par leur fulgurance que par leur impact sur les opérations, les attaques par rançongiciels ont connu une recrudescence telle, qu’elles sont devenues le risque numéro 1 pour nombre d’organisations fortement digitalisées. Il semblait opportun d’y consacrer un épisode de CyberVOX by Holiseum en revenant sur l’une des premières manifestations marquantes de ce phénomène (le virus Wannacry). Le CESIN, bien connu pour son engagement dans la diffusion de la culture Cybersécurité, nous honore de son soutien pour la réalisation de cet épisode, lequel soutien nous à conduit à l’obtention d’un Dauphin d’Argent au Cannes TV & Corporate Awards, récompensant à la fois la collaboration entre CESIN et Holiseum, ainsi que le talent de l’équipe Tribann Production dans la réalisation de cet épisode. » déclare Faïz Djellouli, CEO de Holiseum.

Alain Bouillé, délégué général du CESIN, explique : « Le CESIN est très fier et très heureux d’avoir parrainé cet épisode qui a été réalisé de manière extrêmement professionnelle et ce prix en est la reconnaissance. Les entreprises sont en ce moment sous les feux des cyberattaques et il nous semble essentiel d’innover en matière de sensibilisation pour capter l’attention de tous. Bravo à Holiseum pour cette belle réalisation. »