Le groupe scolaire La Croix Rouge La Salle simplifie l’administration de son IT avec Nutanix

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

« Nous cherchions une solution pour rationaliser notre stockage, et nous avons tout de suite été séduits par la simplicité de mise en œuvre de Nutanix, ainsi que par les technologies embarquées, dont notamment la déduplication et la compression des données », explique Joël Le Bec, DSI du groupe scolaire.

Répartie sur six sites dans la ville de Brest avec 300 professeurs et 4 600 élèves chaque année, La Croix Rouge La Salle emploie également 160 collaborateurs : personnel administratif, de surveillance, de ménage, de cuisine, d’entretien, etc. Son parc informatique compte 1 750 ordinateurs, 300 tablettes et une centaine d’ordinateurs portables, l’ensemble étant administré à partir du datacenter de l’établissement scolaire qui héberge une centaine de VM.

« Face à une telle charge de travail et compte tenu de notre équipe IT restreinte à 4 personnes, nous sommes bien entendu ouverts à toute solution qui simplifie notre quotidien d’autant que le parc IT ne cesse d’augmenter chaque année avec le stockage des documents des élèves », explique Joël Le Bec.

En une journée et demie seulement, l’équipe de Joël Le Bec a migré sa centaine de VM et ses six millions de fichiers vers un cluster Nutanix, composé de trois nœuds avec une capacité de stockage de 30 Téraoctets. Parfaitement réussie, l’opération a rapidement porté ses fruits : « Nous avons doublé nos performances, nous ne rencontrons plus de problèmes d’administration et nous oublions même par moments que cette infrastructure existe, tant elle demande peu de maintenance », plaisante le DSI de La Croix Rouge La Salle.

Tourné vers l’avenir, l’établissement scolaire envisage déjà de franchir prochainement une nouvelle étape avec l’exploitation des fonctionnalités de la solution « Desktop as a Service » Xi Frame de Nutanix. Objectif : renforcer la rationalisation du parc et la simplicité d’administration en poussant les élèves à utiliser leurs propres équipements.

« Nous pourrions ainsi diminuer le nombre d’ordinateurs de notre parc informatique tout en mettant des VM à la disposition des élèves pour qu’ils puissent accéder aux applications et stocker leurs documents. Nous y réfléchissons très sérieusement, car ce genre d’outil constituerait réellement un gain supplémentaire pour nous et pour les élèves », conclut le DSI du groupe scolaire.