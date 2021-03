Le groupe français Barrière accélère sa transformation digitale avec CommScope et Wifirst

mars 2021 par Marc Jacob

Au cours des six dernières années, Wifirst a installé et géré le Wi-Fi dans les casinos, les hôtels et les restaurants du Groupe Barrière, ainsi que dans tous les espaces communs tels que les salles de réunion, les espaces de conférence, les halls et les bars. La connectivité et la maintenance du groupe Barrière seront intégralement gérées par Wifirst afin que le personnel informatique de ce leader de l’hôtellerie puisse se concentrer sur la transformation digitale du groupe.

Le nouveau réseau Wi-Fi sera la base d’un ambitieux programme de transformation digitale qui améliorera les services aux clients. Les visiteurs auront la possibilité de s’enregistrer via leur appareil mobile, de télécharger les clés à partir de leur smartphone et de se rendre directement dans leur chambre. Ils pourront également prolonger leur séjour, quitter leur chambre ou changer de chambre sans avoir à se rendre à la réception. En limitant les contacts physiques non essentiels entre les clients et le personnel, ces commodités sans contact contribueront à renforcer la confiance des clients dans la sécurité de leur environnement.

« Une fois que la situation liée à la pandémie de la COVID19 sera calmée, nous avons bon espoir d’assister à un vif regain d’intérêt pour les voyages haut de gamme. Les clients ont aujourd’hui soif d’expériences inoubliables dans un cadre extraordinaire marqué par un service, un décor et une cuisine raffinée. Le Groupe Barrière crée de belles évasions où le confort, la tradition et la sophistication sont aussi formidables aujourd’hui qu’il y a 100 ans », déclare Emmanuelle Anglade, Vice-Présidente Exécutive, Marketing, Ventes et Technologie du Groupe Barrière. « Nous avions un double besoin de connectivité et le défi était de trouver un partenaire commercial qui nous aiderait à trouver une solution économiquement viable, fiable et évolutive pour s’adapter aux nouvelles utilisations d’aujourd’hui et de demain. La solution Wi-Fi développée par Wifirst avec CommScope RUCKUS nous aide à réaliser notre vision de la transformation numérique ».

Plus de 7 000 employés rigoureusement formés bénéficieront également du nouveau réseau. Ils pourront ainsi travailler plus efficacement en utilisant des applications mobiles pour la gestion des établissements (PMS ou Property Management System), les tablettes connectées pour la restauration, l’affichage dynamique, les terminaux d’encaissements et la gestion de l’entretien. Le personnel des casinos et des restaurants aura accès aux technologies émergentes pour l’hôtellerie, notamment l’IoT, l’automatisation, l’intelligence artificielle et plus encore.

« Les beaux hôtels historiques sont des lieux de séjour très recherchés, mais les murs très épais, les portes coupe-feu mais aussi les miroirs peuvent être de vrais obstacles pour le Wi-Fi car ils affaiblissent ou bloquent les signaux », déclare Etienne Detrie, Directeur du Marketing chez Wifirst. « La connectivité est essentielle à la fois pour les clients, qui se sont habitués à une connectivité constante à la maison et pour l’efficacité opérationnelle stimulée par la mobilité. Les experts de Wifirst sont imprégnés des réalités de la manière dont les hôtels et leurs clients peuvent rester pleinement connectés. » conclut Etienne Detrie.

« Depuis le début du déploiement du nouveau réseau, il n’y a eu aucune plainte de la part des clients concernant la qualité du Wi-Fi. Et le nombre de réservations a augmenté dans les établissements qui ont bénéficié du nouveau réseau », précise Emmanuelle Anglade.

Pour faire face aux problèmes d’interférences, Wifirst a mis en place les points d’accès Wi-Fi 5 bi-bande haute performance de RUCKUS. Ces technologies concentrent et orientent les signaux Wi-Fi en choisissant les chemins et les canaux les plus performants, et en s’adaptant même aux changements environnementaux et aux appareils utilisés par les clients.

« En 2020, le secteur de l’hôtellerie a dû faire face à des fermetures d’hôtels et à l’incertitude. Mais nous faisons le pari que les touristes et les clients reviendront. Le groupe Barrière saisie l’opportunité d’impressionner les visiteurs avec une expérience de connectivité plus optimale que jamais » déclare Eric de Mython, Hospitality Partner Account Manager chez CommScope. « Ce fut un réel plaisir de collaborer avec le Groupe Barrière qui est à la pointe de l’hospitalité moderne grâce à trois générations d’entrepreneurs passionnés et visionnaires. Avec Wifirst, nous créons un modèle d’excellence de service pour le présent et l’avenir ».