Le groupe de ransomware 8base intensifie considérablement son niveau d’activité

août 2023 par Logpoint

Le groupe de ransomware 8base a émergé en tant qu’adversaire persistant et redoutable dans le paysage des menaces cybernétiques, ciblant plusieurs secteurs, notamment les petites et moyennes entreprises. Le groupe est apparu en mars 2022 et depuis juin, le niveau d’activité a considérablement augmenté, plaçant le groupe parmi les 5 plus actifs.

"En général, les petites et moyennes organisations ont plus de difficultés à allouer des budgets de sécurité et souffrent de pénuries en matière de cybersécurité, ce qui est un cocktail dangereux lorsqu’un groupe de ransomware comme 8base les cible", déclare Anish Bogati, ingénieur en recherche en sécurité chez Logpoint. "Les petites et moyennes organisations, en particulier, devraient se familiariser avec 8base et, plus important encore, renforcer leurs mesures de sécurité pour se défendre contre lui. Comprendre l’adversaire est la clé pour élaborer de meilleures stratégies de défense."

La recherche de Logpoint a mis en lumière la chaîne d’infection de 8base grâce à l’analyse de logiciels malveillants. 8base utilise plusieurs familles de logiciels malveillants pour atteindre leurs objectifs, notamment SmokeLoader et SystemBC, en plus de la charge utile du ransomware Phobos. Le groupe de ransomware obtient principalement un accès initial via des e-mails d’hameçonnage et utilise le Shell de Commande Windows et PowerShell pour exécuter la charge utile. Les adversaires utilisent plusieurs techniques pour assurer leur persistance dans le système, échapper aux défenses et atteindre leurs objectifs.

L’analyse de Logpoint révèle ce que les équipes de sécurité devraient rechercher pour détecter l’activité de 8base dans le système, notamment des processus suspects générés par des produits Microsoft Office, l’exécution de fichiers à l’aide de WScript ou CScript, ou la création de tâches planifiées. Connaître les indicateurs de compromission et les tactiques, techniques et procédures (TTP) aide les organisations à identifier et à atténuer de manière proactive les activités suspectes associées à 8base.

"Les petites et moyennes organisations doivent s’assurer de disposer des capacités nécessaires pour détecter et répondre à l’activité de 8base à n’importe quel stade de l’infection", déclare Anish Bogati. "La journalisation adéquate, la visibilité des actifs et la surveillance sont essentielles à une stratégie de cybersécurité robuste, car elles offrent une vue d’ensemble du réseau et aident à détecter des anomalies telles que des fichiers déposés dans des dossiers accessibles en écriture publique, des modifications de valeurs de registre et des tâches planifiées suspectes pouvant indiquer une menace de sécurité telle que 8base."