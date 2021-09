Le groupe TENOR joue la carte de l’hébergement à valeur ajoutée chez Euclyde

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Présent sur tout le territoire français et à l’international, le groupe TENOR est spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Pour soutenir sa croissance et prendre en compte les contraintes de sécurité de ses clients, le groupe TENOR a souhaité migrer son infrastructure hébergée dans ses propres Datacenters vers un datacenter haute performance. C’est dans ce contexte que le groupe, après étude des offres du marché, a choisi Euclyde Datacenters au regard de son positionnement et de ses qualités : proximité, implantation régionale, agilité, souplesse, approche commerciale de long terme et adaptée aux attentes du groupe TENOR.

Tous ces éléments sont autant de points clés qui permettent au groupe de se projeter dans un partenariat durable. Le groupe TENOR peut en effet disposer d’un environnement hosting régional et dimensionné pour mener à bien sa croissance à l’échelle nationale (notamment sur Paris, Lyon et Besançon) et en proximité avec ses clients.

Nizar ALACHBILI, CEO du groupe TENOR : « Nous sommes fiers d’avoir pu conclure un partenariat structurant avec les équipes d’Euclyde datacenters qui vont nous permettre d’accélérer notre développement et de nous appuyer sur des infrastructures de confiance pour offrir une qualité de service de premier plan à nos clients français. Nous partageons des valeurs communes en termes de performance, de qualité, de sécurité et d’agilité. Enfin, nous apprécions la flexibilité de leur positionnement et le fait de conserver la main sur nos serveurs. Fort de ces éléments, le groupe TENOR héberge donc avec succès chez Euclyde Datacenters les SI et les applications de nombreux clients. »