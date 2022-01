Le groupe SERMA Safety and Security acquiert SITREND

janvier 2022 par Marc Jacob

SITREND est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité des systèmes d’information, fondée par Alexandre Cazes qui est nommé Directeur Opérationnel de l’entité. L’entreprise accompagne ses clients dans la gestion de leur SOC (Security Operation Center) et du traitement d’incidents mais aussi dans la maitrise de la sécurité des données, notamment autour des risques, de la gouvernance et de la conformité.

L’acquisition de SITREND vient compléter l’offre déjà existante en sécurité des systèmes d’information de SERMA Safety and Security. Elle lui permet de notamment de consolider son offre de prestation de services qui est le cœur de métier de SITREND, basé sur un modèle agile et performant. Les deux sociétés vont travailler sur la complémentarité de leurs clients et de leurs savoir-faire pour offrir à chacune d’entre elles une large gamme de services sur des modes d’engagement répondant à chaque contexte.

En rejoignant SERMA Safety and Security, SITREND intègre plus largement le Groupe SERMA. Elle bénéficie ainsi des moyens et du savoir-faire du groupe, de sa solidité financière et de sa base de clients pour accélérer son développement.