Le groupe Pr0ph3cy lève 15 millions d’euros auprès de IK Partners pour devenir un leader européen en cybersécurité

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

À l’occasion du mois européen de la Cybersécurité, la société de conseil Silicom et la plateforme SaaS de formation, Seela, se rapprochent pour former le Groupe Pr0ph3cy.

Pr0ph3cy intervient auprès de ses clients Grands Comptes et Administration pour répondre à leurs enjeux critiques de sécurité et de « reskilling / upskilling » de leurs équipes. Avec cette levée de fonds de 15 millions d’euros, la société paneuropéenne de capital-investissement IK Partners prend une participation minoritaire dans le groupe aux côtés d’Arthur Bataille, qui en conserve le contrôle et continuera à assurer sa gestion et son développement. Cette opération a été organisée et coordonnée par les équipes tech de Cambon Partners (Jonathan Journo et Florian Grison).

En ancrant l’esprit Start-up sur l’assise d’une PME reconnue de l’écosystème français, Silicom et Seela affichent avec ce nouveau groupe leur ambition de participer activement à l’émergence d’une souveraineté industrielle européenne.

Une ambition européenne

Les objectifs de cette levée de fonds s’articulent autour de 5 axes majeurs :

Devenir le Leader français et européen de la sécurisation des produits technologiques. Cela passe par la maitrise de leur intégration et conception « Secure by Design » ainsi que par la formation technique sur ces mêmes produits ;

Consolider l’écosystème français et européen Cyber autour de sa solution de formation afin de promouvoir notre excellence technique et technologique à l’international ;

Recruter, en 2022, plus d’une centaine de talents en France, en Europe et au Canada afin d’accompagner ses clients dans leur stratégie de croissance et la sécurisation de leurs produits et services numériques. Cette stratégie de croissance organique pourra être complétée par des croissances externes ciblées sous l’impulsion de son nouveau partenaire financier IK Partners ;

Accélérer la mutation technologique de la cybersécurité via l’Intelligence Artificielle autour du SOC (Security Operation Center), c’est-à-dire le centre des opérations qui se concentre sur la surveillance des menaces, et du SIEM (Security Information Management System) qui est l’outil utilisé par les analystes pour y parvenir et qui intègre des logiciels employés pour surveiller les infrastructures des entreprises ;

Renforcer la souveraineté numérique et accélérer la montée en compétence dans les métiers de la Cyber. Agir aujourd’hui pour sécuriser les emplois et notre économie dans les métiers du numérique.