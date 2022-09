Le groupe Luminess nomme un ambassadeur à la sobriété énergétique

septembre 2022 par Marc Jacob

Les challenges sportifs solidaires, “no-email Friday”, green goodies, vêtements imperméables pour les “vélo taffeurs”, covoiturage, depuis plusieurs années, Luminess s’engage pour adopter des comportements éco-responsables. Le groupe a conscience que les entreprises doivent jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique et environnementale de la société. Un enjeu d’autant plus fort lorsque la pollution émise est silencieuse et liée à l’activité numérique. En engageant les collaborateurs dans une démarche de sobriété énergétique, Luminess encourage également la société à agir sur ces questions primordiales.

Pour structurer la démarche RSE de Luminess, le groupe a nommé Christophe Lasseron comme ambassadeur à la sobriété énergétique aux côtés de Judith Mehl de la communication et des affaires publiques du groupe et nouvellement nommée directrice de l’engagement. L’objectif étant d’inscrire le Groupe Luminess dans une démarche responsable et engageante pour la société et ses collaborateurs.

Les missions de l’ambassadeur reposeront sur quatre piliers :

• La consommation énergétique des data centers

• La consommation énergétique des sites

• Le bilan carbone lié à la mobilité des collaborateurs

• Le bilan carbone lié à l’envoi des mails.

Diminuer la consommation d’énergie

Des objectifs précis de réduction de consommation énergétiques des datas centers et des sites sont fixés à court et moyen terme, accompagnés d’actions telles que l’extinction automatique des postes et de la lumière et mais aussi au développement d’une réflexion poussée sur le refroidissement spécifiques de nos serveurs.

Mais aussi son bilan carbone

Luminess souhaite ainsi développer le covoiturage entre les collaborateurs. Une convention passée entre Mayenne communauté et Klaxit permet aux collaborateurs du site de Mayenne de découvrir ou de développer le covoiturage entre leur domicile et leur lieu de travail, depuis le 1er septembre. Une façon écologique et économique de transformer ces trajets. Dans cette démarche éco-responsable, le groupe organisera des ateliers de sensibilisation au covoiturage et de découverte de l’application courant septembre, à Mayenne pour inciter les collaborateurs à utiliser cette application. Mais le groupe ne s’arrête pas à cette simple action. Les collaborateurs de Luminess (Lens, Mayenne, Rennes et Paris), qui se déplacent en vélo pour aller au travail, nommés les “vélo taffeurs", ont également toute leur place dans cette démarche, avec un objectif fixé d’empreinte carbone économisée. Cette opération devrait s’étendre aux collaborateurs venant à pied, en transports en commun d’ici quelque temps. Pour accompagner cette initiative, en toute sécurité, des formations à la sécurité routière vont avoir lieu sur les différents sites.